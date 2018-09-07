Незнакомцы засыпали деньгами москвича, чей телефон засветился в «Сбербанк Онлайн»

Москвич Игнат Голдман намерен подавать иск к Сбербанку за размещение его телефонного номера в рекламе. На протяжении недели ему переводят деньги и звонят с сообщением, что деньги попросил перевести банк.

Что с возу упало, то не вырубить топором

Москвич Игнат Голдман, дизайнер в Mail.Ru Group и автор Telegram-канала Ignat Talks о дизайне, сообщил на своей странице в Facebook о том, что начиная с 1 сентября 2018 г. ему на телефон звонят незнакомые люди с угрозами и вопросами, а некоторые переводят деньги на его карту в «Тинькофф Банке».

Как рассказал Голдман, номер его телефона нашелся в приложении «Сбербанк Онлайн», где с его помощью рекламируются переводы между Сбербанком и банком «Тинькофф».

«Сбербанк действительно использует мой номер телефона в рекламе переводов в «Тинькофф Банк», – написал в своем аккаунте Игнат Голдман. – За последнюю неделю мне позвонили больше ста людей: с угрозами, вопросами и просто какой-то невнятной речью. Также на мой счет пересылали какие-то деньги и обвиняли меня в мошенничестве».

Сбербанк и «Тинькофф» запустили единый сервис денежных переводов по номеру телефона в июле 2018 г.

Нарисовано на стене

По словам Голдмана, он не только ничего ни у кого не просил, но даже не является клиентом Сбербанка. Как выяснили пользователи Facebook, его личный номер фигурирует только в рекламе «Сбербанка Онлайн» под операционную систему Android, в версии приложения для ОС iOS он отсутствует.

Скриншот рекламы в «Сбербанке Онлайн»

Всего за неделю, по словам автора сообщения, ему позвонили порядка ста неизвестных. За это время на счет поступило более 5 тыс. руб. По словам Игната, вернуть удалось только 500 руб., что делать с остальными – «непонятно что, как и зачем».

Сообщение от одного из клиентов «Сбербанка Онлайн»

После угроз и обвинения в мошенничестве Игнат Голдман был вынужден заблокировать опцию приема переводов из Сбербанка на его карту в банке «Тинькофф».

Игнат Голдман рассказал CNews о том, что Сбербанк обещал выяснить, что случилось, «но пока что ничего не сделал». Тем временем, по его словам, продолжают поступать звонки от незнакомых людей.

Он также сообщил о своем решении подать иск на Сбербанк в суд за использование его персональных данных в рекламных целях, а также за моральный ущерб. В настоящее время Игнат подыскивает подходящего юриста, к которому собирается обратиться с распечаткой звонков, текстовых сообщений и скриншотами фактов переводов.

Скриншот сообщения о переводе после рекламы

На запрос CNews о сложившейся ситуации пресс-служба Сбербанка отказалась от комментариев.

Под записью Игната Голдмана о происходящем на его личной странице в соцсети Facebook появился комментарий с верицифированного аккаунта Сбербанка: «Извините, уже разбираемся».

Как номер попал в рекламу: версия Игната Голдмана

Как пояснил CNews Игнат Голдман, сейчас работает дизайнером продукта в Mail.Ru Group. Ранее, с декабря 2017 г. по июнь 2018 г., он сотрудничал со Сбербанком на условиях аутсорсинга. По его словам, он занимался разработкой дизайна, но совсем другого проекта под iOS, и никакого отношения к макетам под Android не имел.

По его мнению, есть вероятность, что его номер телефона мог быть позаимствован новым «дизайнером-стажером из старых макетов».