Viber запустит в России собственную криптовалюту

Материнская компания мессенджера Viber намерена запустить собственную криптовалюту в ряде стран, в том числе в России. Криптовалюту можно будет обменять на рубли, но только в пределах кошелька Viber, вывести из него эти рубли нельзя. Однако ими можно будет расплачиваться за покупки в интернете.

Криптовалюта Rakuten

Viber собирается запустить в России криптовалюту японской компании Rakuten, которая является владельцем мессенджера. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на главу Viber Джамела Агауа (Djamel Agaoua).

По его словам, запуск криптовалюты Rakuten будет глобальным, и Россия присутствует в списке стран, где он будет осуществлен. Согласно расчетам Агауа, новой криптовалютой можно будет начать пользоваться в России через кошелек Viber уже через полгода-год.

Проблема вывода наличных

Агауа сообщил, что сейчас Viber определяется со схемой работы криптовалюты Rakuten в России исходя из особенностей российского законодательства. Для реализации проекта мессенджеру потребуется лицензия Центробанка.

Кошелек Viber позволяет конвертировать криптовалюту в иены, доллары и евро. В России, по-видимому, будет реализована схема, при которой конвертировать в кошельке криптовалюту в рубли будет можно, но вывести эти рубли, чтобы превратить их в наличные через банк, будет нельзя. Однако эти рубли можно будет потратить на покупки, которые можно оплатить прямо из электронного кошелька.

Участники проекта

Viber — это кроссплатформенный мессенджер для обмена мгновенными сообщениями с функцией голосовой и видеосвязи. Запущенный в 2010 г., сейчас он работает в 193 странах мира. В России Viber ежемесячно используют 45 млн пользователей, общее же число зарегистрированных российских пользователей превышает 100 млн. В 2016 г. в России аудитория Viber переросла по размерам аудиторию WhatsApp, достигнув 70 млн пользователей. Штаб-квартира мессенджера находится в Люксембурге.

Хозяева Viber запустят в России собственную криптовалюту

В 2014 г. Viber был выкуплен за $900 млн крупнейшей японской компанией в сфере электронной коммерции Rakuten. Компания, основанная в 1997 г. Хироши Микитани (Hiroshi Mikitani), базируется в Токио. Она владеет самой крупной в Японии e-commerce площадкой Rakuten Ichiba типа B2B2C, а также является оператором крупнейшего в стране интернет-банка и третьей по величине системы кредитных карт.

Rakuten работает в 29 странах, ее штат насчитывает порядка 14,8 тыс. сотрудников. Выручка компании по итогам финансового года, закончившегося в декабре 2017 г., составила 944,5 млрд иен (около $8,5 млрд), показав годовой рост на 20,8%. Чистая прибыль при этом достигла 110,6 млрд иен ($1 млрд), увеличившись за год на 187,8%. В зарубежных СМИ Rakuten часто называют «японской Amazon».

Другие мессенджеры со своей криптовалютой

Viber — не единственный мессенджер, у которого должна появиться собственная криптовалюта. Например, Telegram недавно провел два раунда первичного предложения монет (ICO), собрав таким образом $1,7 млрд. ICO Telegram стало крупнейшим размещением в мире криптовалют. До этого рекорд принадлежал проекту Filecoin, который в прошлом году привлек с помощью ICO $257 млн.

В общей сложности Telegram изначально намеревался привлечь $2,55 млрд, но в итоге ограничился инвестициями от частных структур, и не стал проводить публичную продажу токенов. В отличие от классического ICO, Telegram собирает средства не в виде криптовалют, а в виде фиатных денег — долларов США. Впоследствии токены, выпущенные Telegram, будут обменяны на будущую виртуальную валюту Grams в отношении один к одному.

В Telegram надеются, что Grams станет первой массовой криптовалютой. Нынешние криптовалюты больше подходят для инвестирования, чем для использования в качестве платежного инструмента. Например, биткойн может обеспечить лишь семь транзакций в секунду, Ethereum — 15. Grams же должен стать простым и удобным инструментом для совершения платежей, криптоаналогом Visa и Mastercard. Для этого Grams будет работать на «революционной» блокчейн-платформе TON.