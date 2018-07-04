CNews AWARDS 2018: Лучшие ИТ-проекты года получат награду
На главном ИТ-мероприятии года CNews FORUM 2018, который пройдет 8 ноября 2018 г., лучшие российские ИТ-проекты получат награды CNews AWARDS.
Награда CNews AWARDS традиционно будет вручаться в трех основных номинациях: «Современная страна» за ИТ-проекты, реализованные в госсекторе; «Экспансия года» за развитие проектов за пределами России и «Технология года».
Для выдающихся ИТ-проектов, которые формально не подходят ни для одной из четырех главных номинаций, могут быть учреждены специальные номинации.
Уникальность награды CNews AWARDS состоит в том, что она присуждается не жюри, а непосредственно участниками CNews FORUM. Победитель в каждой из категорий выбирается из номинантов путем прямого электронного голосования, в котором примут участие более 1500 гостей мероприятия.
На церемонию вручения CNews AWARDS приглашены первые лица крупнейших российских компаний - разработчиков и поставщиков ИТ-услуг и решений, - а также непосредственные заказчики этих технологий из различных отраслей, наиболее активно инвестирующих в ИКТ.
Претендентами на победу в каждой из номинаций могут стать компании и персоны, выполнившие наиболее интересные проекты, оказавшие влияние на российский рынок ИТ и телекоммуникаций.
Критериями для вручения награды станут значимость внедряемых проектов для страны, отрасли или заказчика; существенное повышение эффективности бизнеса, государственного управления; использование самых передовых технологий мирового уровня и инновационность разработок в области ИКТ.
Номинированы могут быть либо полностью завершенные в 2016 г. проекты, либо завершенные крупные этапы проектов.
Подать заявку на участие ИТ-проекта в CNews AWARDS 2018 можно уже сейчас.
Определять соответствие претендентов критериям будет оргкомитет, сформированный по предложениям экспертных групп аналитического агентства CNews Analytics и агентства маркетинговых коммуникаций CNews Conferences.
Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM в 2018 г. будет организована в одиннадцатый раз.
В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2018 примут более 1500 чиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.
Зарегистрироваться на CNews FORUM 2018 можно уже сейчас.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону: Тел. +7 (495) 363-11-11, доб. 1250, 1326, 1230, 1249, е-mail: forum@cnews.ru.
Чтобы принять участие в CNews FORUM 2018, заполните, пожалуйста, анкету.