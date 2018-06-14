Сбербанк снизит проценты по кредитам тем, кто оформит их в «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк запустил акцию по потребительским кредитам. В рамках акции предлагается дисконт в размере 0,5 п.п. к базовой ставке при подаче кредитной заявки через «Сбербанк Онлайн».

Акция для пользователей «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк снизит ставку по потребительским кредитам клиентам, которые подадут кредитную заявку через веб-сервис «Сбербанк Онлайн», - об этом сообщила CNews пресс-служба банка.

В рамках предложения клиенты могут получить дисконт в размере 0,5 процентного пункта к базовой ставке. Минимальная ставка в рамках акции составляет 11,4%Ставка 11,4% предлагается на суммы кредита от 1 млн руб., диапазоны ставок 11,4 – 15,4% при сумме кредита от 300 тыс. до 1 млн руб. и 12,4 – 19,4% при сумме кредита от 30 – 300 тыс. руб.

«Сбербанк стремится перевести максимум своих сервисов в цифровой формат, – сказал управляющий директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков. – Мы рассчитываем, что акция со сниженными ставками будет способствовать увеличению этой доли и станет хорошим стимулом для перехода клиентов в онлайн».

Минимальную ставку можно получить при подаче заявки на сумму от 1 млн руб

Подать заявку на потребительский кредит онлайн можно в веб-версии интернет-банка «Сбербанк Онлайн», в 2018 г. функциональность кредитной заявки появится в мобильном приложении.

Скидка за сдачу отчетов в электронном виде

Напомним, что ранее Сбербанк уже проводил акции, целью которых является стимулирование перехода клиентов на электронный документооборот с банком, что помогает банку вести более качественный мониторинг состояния бизнеса кредитора.

Так, в апреле 2018 г. Сбербанк предложил предпринимателям пониженные ставки по кредитам сроком на полгода при условии сдачи последними отчетности посредством «1С: Бухгалтерия».

По условиям акции, чтобы получить скидку, клиент должен был приобрести «1С: Бухгалтерия 8» редакции 3.0, заключить соглашение о ведении электронного документооборота со Сбербанком, а также являться обладателем аппаратного токена электронной цифровой подписи банка. В дальнейшем от потенциального кредитора лишь требовалось начать передавать в банк отчеты, которых в «1С:Бухгалтерии» доступно до 60 видов.

Размер скидки определялся в зависимости от типа отчетов, предоставляемых банку в электронном виде.

Подобный подход, по мнению руководства блока «Корпоративный бизнес», позволяет снизить риски по кредитам и сократить сроки рассмотрения заявок.