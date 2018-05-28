Вышел рейтинг CNews «Крупнейшие поставщики ИТ в промышленность»

По данным рейтинга, опубликованного CNews Analytics в рамках обзора «ИТ в промышленности 2018» , суммарная выручка 50 крупнейших поставщиков ИТ-решений для промышленности по итогам 2017 г. составила ₽45,3 млрд. В числе наиболее востребованных решений прогнозная аналитика с элементами искусственного интеллекта для управления производственными процессами, промышленный интернет вещей, а также большие данные, решения на базе дополненной и виртуальной реальности и создание производительной, безопасной и устойчивой ИТ-инфраструктуры.

Рынок растет

CNews возобновил публикацию рейтинга крупнейших поставщиков ИТ в промышленность – интерес к этой сфере растет, и компаниям интересно узнать, как развивается рынок. Согласно предоставленным крупнейшими игроками российского рынка ИТ данным, суммарная выручка 50 крупнейших поставщиков ИТ-решений для промышленности по итогам 2017 г. составила ₽45,3 млрд.



В числе лидеров Softline с показателем ₽7,2 млрд, ITG (₽4,2 млрд) и «Крок» (₽3,7 млрд). На четвертом месте «Ай-Теко», заработавшая в 2017 г. в этом сегменте ₽3,7 млрд. Занимающий 5 место «Техносерв» в 2017 г. увеличил выручку по данному направлению сразу на 73,9% до показателя ₽2,5 млрд. Еще один рекордсмен по темпам роста – компания «Вист Групп», которая в прошлом году фактически удвоила доходы в сегменте промышленности (10 место – ₽1,3 млрд).

«Индустрия 4.0»: пока не в России

Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) на сегодняшний день оценивают готовность российских промышленных предприятий к внедрению «Индустрии 4.0» как достаточно низкую. «Несмотря на ряд обнадеживающих тенденций, в целом приходится констатировать увеличение разрыва между Россией и странами-лидерами в том, что касается двух ключевых проявлений новой технологической революции — цифровизации и платформизации», – говорят они. К счастью, у российского бизнеса есть в том числе поддерживаемое и государством понимание того, что четвертая промышленная революция неизбежна. На профильных мероприятиях все чаще стали звучать конкретные кейсы использования элементов «Индустрии 4.0» в крупнейших российских компаниях, таких как СИБУР, «Норильский никель», «ЕвразХолдинг» и пр. Однако приведенные примеры скорее являются исключением, чем правилом.

CNews Analytics: Рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для промышленных предприятий 2017 № 2017 Компания Город Совокупная выручка от ИТ-проектов в промышленности в 2017 г., ₽тыс. Совокупная выручка от ИТ-проектов в промышленности в 2016 г., ₽тыс. Рост выручки 2017/2016 Крупнейшие заказчики 2017 г. 1 Softline Москва 7 168 089 6 061 932 18,2% н/д 2 ITG (Inline Technologies Group) Москва 4 205 960 н/д н/д н/д 3 Крок Москва 3 678 872 3 417 320 7,7% Магнитогорский металлургический комбинат, Северсталь, Полюс Золото, Валента Фарм, СИБУР Холдинг, АЛРОСА, ФосАгро, Марс, Международные услуги по маркетингу табака и др. 4 Ай-Теко Москва 3 594 000 3 275 000 9,7% Норникель, Северсталь, Сибур, Газпром нефть, Транснефть, ЕвразХолдинг, ФосАгро-Череповец, группа "Илим",Тулачермет-Сталь, Мечел, ММК и др. 5 Техносерв Москва 2 490 012 1 431 572 73,9% Объединенная Авиастроительная Корпорация, Объединенная Судостроительная Корпорация, НЛМК, Роскосмос Источник: CNews Analytics, 2018 Перейти к полной таблице

В тоже время, российские ИТ-компании готовы предложить промышленным предприятиям все необходимые для построения «Индустрии 4.0» решения. Например, в стране уже начинают внедряться системы на основе прогнозной аналитики и применения искусственного интеллекта для управления производственными процессами. Востребованным является направление промышленного интернета вещей как более современная альтернатива систем АСУТП: появились новые перспективные разработки, к которым промышленники активно присматриваются. В частности, в тренде решения мониторинга оборудования ЧПУ как с точки зрения их работоспособности, так и эффективности производственных процессов и технологий. Это, в свою очередь, стимулирует развитие таких направлений как большие данные: машинное обучение, предиктивная аналитика, решения на базе дополненной и виртуальной реальности. Не стоит сбрасывать со счетов и потребность в производительной, безопасной и устойчивой ИТ-инфраструктуре.