Вышел рейтинг CNews «Крупнейшие поставщики ИТ в промышленность»
По данным рейтинга, опубликованного CNews Analytics в рамках обзора «ИТ в промышленности 2018», суммарная выручка 50 крупнейших поставщиков ИТ-решений для промышленности по итогам 2017 г. составила ₽45,3 млрд. В числе наиболее востребованных решений прогнозная аналитика с элементами искусственного интеллекта для управления производственными процессами, промышленный интернет вещей, а также большие данные, решения на базе дополненной и виртуальной реальности и создание производительной, безопасной и устойчивой ИТ-инфраструктуры.
Рынок растет
CNews возобновил публикацию рейтинга крупнейших поставщиков ИТ в промышленность – интерес к этой сфере растет, и компаниям интересно узнать, как развивается рынок. Согласно предоставленным крупнейшими игроками российского рынка ИТ данным, суммарная выручка 50 крупнейших поставщиков ИТ-решений для промышленности по итогам 2017 г. составила ₽45,3 млрд.
В числе лидеров Softline с показателем ₽7,2 млрд, ITG (₽4,2 млрд) и «Крок» (₽3,7 млрд). На четвертом месте «Ай-Теко», заработавшая в 2017 г. в этом сегменте ₽3,7 млрд. Занимающий 5 место «Техносерв» в 2017 г. увеличил выручку по данному направлению сразу на 73,9% до показателя ₽2,5 млрд. Еще один рекордсмен по темпам роста – компания «Вист Групп», которая в прошлом году фактически удвоила доходы в сегменте промышленности (10 место – ₽1,3 млрд).
«Индустрия 4.0»: пока не в России
Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) на сегодняшний день оценивают готовность российских промышленных предприятий к внедрению «Индустрии 4.0» как достаточно низкую. «Несмотря на ряд обнадеживающих тенденций, в целом приходится констатировать увеличение разрыва между Россией и странами-лидерами в том, что касается двух ключевых проявлений новой технологической революции — цифровизации и платформизации», – говорят они. К счастью, у российского бизнеса есть в том числе поддерживаемое и государством понимание того, что четвертая промышленная революция неизбежна. На профильных мероприятиях все чаще стали звучать конкретные кейсы использования элементов «Индустрии 4.0» в крупнейших российских компаниях, таких как СИБУР, «Норильский никель», «ЕвразХолдинг» и пр. Однако приведенные примеры скорее являются исключением, чем правилом.
|№ 2017
|Компания
|Город
|Совокупная выручка от ИТ-проектов в промышленности в 2017 г., ₽тыс.
|Совокупная выручка от ИТ-проектов в промышленности в 2016 г., ₽тыс.
|Рост выручки 2017/2016
|Крупнейшие заказчики 2017 г.
|1
|Softline
|Москва
|7 168 089
|6 061 932
|18,2%
|н/д
|2
|ITG (Inline Technologies Group)
|Москва
|4 205 960
|н/д
|н/д
|н/д
|3
|Крок
|Москва
|3 678 872
|3 417 320
|7,7%
|Магнитогорский металлургический комбинат, Северсталь, Полюс Золото, Валента Фарм, СИБУР Холдинг, АЛРОСА, ФосАгро, Марс, Международные услуги по маркетингу табака и др.
|4
|Ай-Теко
|Москва
|3 594 000
|3 275 000
|9,7%
|Норникель, Северсталь, Сибур, Газпром нефть, Транснефть, ЕвразХолдинг, ФосАгро-Череповец, группа "Илим",Тулачермет-Сталь, Мечел, ММК и др.
|5
|Техносерв
|Москва
|2 490 012
|1 431 572
|73,9%
|Объединенная Авиастроительная Корпорация, Объединенная Судостроительная Корпорация, НЛМК, Роскосмос
Источник: CNews Analytics, 2018Перейти к полной таблице
В тоже время, российские ИТ-компании готовы предложить промышленным предприятиям все необходимые для построения «Индустрии 4.0» решения. Например, в стране уже начинают внедряться системы на основе прогнозной аналитики и применения искусственного интеллекта для управления производственными процессами. Востребованным является направление промышленного интернета вещей как более современная альтернатива систем АСУТП: появились новые перспективные разработки, к которым промышленники активно присматриваются. В частности, в тренде решения мониторинга оборудования ЧПУ как с точки зрения их работоспособности, так и эффективности производственных процессов и технологий. Это, в свою очередь, стимулирует развитие таких направлений как большие данные: машинное обучение, предиктивная аналитика, решения на базе дополненной и виртуальной реальности. Не стоит сбрасывать со счетов и потребность в производительной, безопасной и устойчивой ИТ-инфраструктуре.