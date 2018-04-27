Вышел рейтинг крупнейших ИТ-компаний России CNews100

По итогам 2017 г. совокупная выручка 100 крупнейших ИТ-компаний России сократилась на 1,9% в рублях до показателя ₽1157 млрд. В долларах она увеличилась на 12,6%. Согласно данным рейтинга CNews100, выпущенного CNews Analytics в рамках обзора « Рынок ИТ: итоги 2017» , компании активно развивают направление разработки собственного ПО. Основные заказчики – государство и банки.

Рынок растет в долларах и стагнирует в рублях

Совокупная выручка участников ежегодного рейтинга CNews100 по результатам 2017 г. составила ₽1157 млрд. По сравнению 2016 г. она сократилась на 1,9% в рублях.

Таким образом, наметившийся в 2015 г. рост российского ИТ-рынка сменился стагнацией.

Порог входа в рейтинг по сравнению с 2016 г. увеличился на 31,5% и достиг p730 млн. 63% совокупной выручки CNews100 формируют 10 крупнейших компаний рейтинга – НКК, «Ланит», Epam, Softline, «Техносерв», Luxoft и другие.

На долю топ-20 приходится 80% совокупной выручки. Таким образом, российский рынок ИТ по-прежнему находится в руках нескольких крупнейших игроков.

CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2017

№ 2017 № 2016 Название компании Город (расположение центрального офиса) Сфера деятельности Совокупная выручка компании в 2017 г., c НДС, тыс. руб. Совокупная выручка компании в 2016 г., c НДС, тыс. руб. Рост выручки 2017/2016, % Штатная численность сотрудников в компании на 31,12.2017 Штатная численность сотрудников компании на 31,12.2016 Рост числа сотрудников компании 2017/2016, в % Выработка на человека в 2017 г., тыс.руб. Аудитор, осуществляющий проверку финансово-хозяйственной деятельности компании Предоставлено подтверждение выручки 1 1 НКК Москва Группа компаний 189 244 079 163 958 372 15,4% 4 105 3 861 6,3% 46 101 PWC, Столыпинъ, Перспектива, Террафинанс, Делойт, Бейкер Тилли, Городской Центр Экспертиз 2 2 Ланит Москва Группа компаний 137 073 000 114 514 000 19,7% 7 749 6 426 20,6% 17 689 - 3 3 Epam* Ньютаун Разработка ПО 84 578 500 77 583 930 9% н/д н/д н/д н/д - да 4 4 Softline Москва ИТ-услуги 71 680 886 57 291 368 25,1% 4 300 3 700 16,2% 16 670 Ernst&Young 5 5 Техносерв Москва ИТ-услуги 50 816 574 52 442 285 -3,1% 2 657 2 725 -2,5% 19 126 - 6 7 Luxoft* Цуг Разработка ПО 45 821 773 43 535 309 5,3% 13 000 12 000 8,3% 3 525 Ernst & Young LLC да 7 9 1С**** Москва Разработка ПО 42 700 000 37 300 000 14,5% н/д н/д н/д н/д - 8 8 Лаборатория Касперского* Москва Разработка ПО 40 714 340 43 083 600 -5,5% н/д н/д н/д н/д - 9 10 ITG (Inline Technologies Group) Москва ИТ-услуги 38 236 000 36 484 000 4,8% 2 653 2 425 9,4% 14 412 KPMG 10 11 Ай-Теко Москва ИТ-услуги 30 707 270 29 755 104 3,2% 2 865 2 833 1,1% 10 718 - Источник: CNews Analytics, 2018 Перейти к полной таблице

Отраслевые срезы

Около 43% выручки участникам CNews100 принесло оказание ИТ-услуг. Доля доходов от поставки аппаратной техники, в том числе и в рамках реализации проектов, сохранилась на прежнем уровне около 20%. Существенно возросла доля доходов, полученных от разработки ПО, – в 2017 г. она достигла 32% против 21% год назад. Продажа готовых программных продуктов принесла российским ИТ-компаниям около 3% выручки. Доля в доходах российских ИТ-компаний производства аппаратной техники по-прежнему невысока – около 2%.



Выручка CNews100 в 2002-2017 гг., pмлрд

Источник: CNews Analytics, 2018





В 2017 г. существенно увеличилась доля контрактов, заключенных участниками CNews100 c государственными ведомствами. Если в 2016 г. они формировали 25% суммарной выручки, то в 2017 г. – уже 36%. Доля финансовых организаций по-прежнему составляет около 21%. Третий крупный сегмент – телеком – сформировал 11% выручки Топ-100.

Отечественный рынок разработки ПО растет

Порог входа в рейтинг российских разработчиков аппаратного и программного обеспечения, в том числе продуктов, поставляемых по модели SaaS, в 2017 г. составил p725 млн, что более чем в 2 раза выше значений 2016 г. (p300 млн). Лидеры рейтинга сохраняют свои позиции – первое место занимает Epam, второе – Luxoft, третье – «1С».

CNews Analytics: Крупнейшие ИТ-разработчики России 2017

№ 2017 Название компании Город (расположение центрального офиса) Выручка от продажи продуктов собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS) в 2017 г., с НДС, ₽тыс. Выручка от продажи продуктов собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS) в 2016 г., с НДС, ₽тыс. Доля выручки от продажи продуктов собственной разработки в общем объеме выручки компании, % Продукты собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS) 1 Epam* Ньютаун 84 578 500 77 583 930 100% н/д 2 Luxoft* Цуг 45 821 773 43 535 309 100% н/д 3 1С** Москва 42 700 000 37 300 000 100% Решения под торговой маркой 1С 4 Лаборатория Касперского* Москва 40 714 340 43 083 600 100% Решения под торговой маркой Kaspersky 5 Сбербанк-Технологии Москва 30 319 977 20 340 812 100% н/д 6 Центр Финансовых Технологий Москва 15 191 191 14 670 861 66% Решения под торговыми марками ЦФТ, Золотая Корона, Faktura.ru, КартСтандарт 7 СКБ Контур Екатеринбург 10 900 000 8 600 000 100% Решения под торговой маркой Контур 8 Атол** Москва 10 211 520 2 607 820 80% ПО Frontol: xPOS, Manager, ДТО v.6,8,9, FPrint, Magnum, Атол Свой Магазин, Автономная касса Атол ЕГАИС, Mobile logistic, Атол драйверы торгового оборудования, УТМ Атол HUB-19 9 Ланит Москва 6 558 000 н/д 5% н/д 10 ИнфоТеКС Москва 4 231 307 3 704 896 100% Решения под торговыми марками ViPNet Источник: CNews Analytics, 2018 Перейти к полной таблице

Строить планы на текущий 2018 г. по-прежнему сложно, однако можно предположить, что при сохранении текущих достаточно высоких цен на энергоносители, отсутствии существенных геополитических катаклизмов, а также с учетом старта программы «Цифровая экономика» у российского ИТ-рынка есть все шансы преодолеть сложности и начать осторожный рост.

