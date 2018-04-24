«Яндекс.Деньги» отменила комиссию за операции по своим картам

Пользователям именных пластиковых карт и идентифицированных кошельков «Яндекс.Деньги» больше не придется платить комиссию за пополнение карты или снятие с нее наличных на сумму до 10 тыс. руб. До этого комиссия за снятие наличных составляла 3% от суммы, но не менее 100 руб., а комиссия за пополнение через мобильное приложение — 1%.

Новые правила

Сервис «Яндекс.Деньги» упразднил комиссию, взимаемую при пополнении пластиковых карт и снятии с них денег в банкоматах. На бесплатное обналичивание установлен месячный лимит в размере 10 тыс. руб. При снятие средств за границей в пределах лимита комиссия также не будет взиматься.

До этого за снятие наличных пользователи пластиковой карты «Яндекс.Деньги» оплачивали комиссию в размере 3%, но не менее 100 руб. То есть, 100 руб. взималось за снятие любой суммы меньше 3,3 тыс руб, а начиная с 3,35 тыс. руб. и выше комиссия равнялась 3%.

Комиссия за пополнение пластиковой карты «Яндекс.Деньги» через мобильное приложение ранее составляла 1%. Пополнить карту можно с помощью перевода с другого счета в «Яндекс.Деньгах» или с другой карты любого банка или платежной системы.

Бесплатное пополнение и снятие средств будет доступно только владельцам именных пластиковых карт и полностью идентифицированных кошельков «Яндекс.Деньги».

Идентификация в «Яндекс.Деньги»

Напомним, пластиковая карта и кошелек «Яндекс.Деньги» — это дополняющие друг друга инструменты. Несмотря на то, что они имеют разные номера, они обслуживают один и тот же счет. Картой можно расплачиваться за товары и услуги в любых точках, где принимается оплата банковскими картами. Снятие наличных возможно в банкоматах любых банков.

Идентифицировать свой кошелек в «Яндекс.Деньги» гражданин России может бесплатно, если он при этом является клиентом Сбербанка и использует приложение «Мобильный банк» с опцией «Быстрый платеж». Номера телефонов, указанные в «Яндекс.Деньгах» и «Мобильном банке», должны совпадать.

«Яндекс» отменил комиссию за пополнение своих платежных карт и снятие с них денег

Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Екатеринбурга могут также пройти бесплатную идентификацию в офисе «Яндекса». Жители других городов могут осуществить идентификационный платеж в «Евросети», «Связном» или в пункте системы CONTACT. В ряде стран работают агенты, которые принимают у пользователя документы и отправляют их в Москву для идентификации. Можно также отправить в компанию копии своих документов, заверенные у нотариуса.

Именные и обычные карты

Именную пластиковую карту «Яндекс.Деньги» можно заказать на сайте проекта. Она придет по почте или будет доставлена курьером. Стоимость такой карты составляет 200 руб. за 3 года использования, в случае курьерской доставки — 400 руб. Стоимость неименной карты составляет 100 руб., ее можно приобрести в офисах «Яндекса» в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

Кроме того, «Яндекс.Деньги» дает возможность оформить виртуальную карту, не имеющую физического пластикового воплощения. Такая карта позволяет совершать онлайн-платежи и бесконтактные платежи в системе MasterCard, однако не позволяет обналичить средства. Виртуальная карта оформляется бесплатно.

По состоянию на весну 2017 г. «Яндекс.Деньги» выдал около 600 тыс. пластиковых карт и 11 млн виртуальных карт. Всего в начале 2018 г. в сервисе насчитывалось 35 млн пользователей.