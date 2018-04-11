ВТБ покупает 40% «Техносерва»

Компания «Техносерв», принадлежащая бывшему совладельцу санируемого сейчас Промсвязьбанка Алексею Ананьеву, уступит свою 40-процентную долю банку ВТБ. Сделка находится на рассмотрении в ФАС.

К сделке ВТБ и «Техносерва» подключилась ФАС

Банк ВТБ подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России ходатайство о покупке 40% ООО «Группа Техносерв». Обращение к регулятору было направлено в соответствии с частью 1 статьи 28 Федерального закона от 26 июля 2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», говорится в сообщении регулятора.

В пресс-службе «Техносерва» подтвердили CNews факт сделки с ВТБ, которая будет закрыта после согласования ФАС и всех необходимых юридических процедур. «До полного завершения процесса подробности сделки мы не раскрываем», — отметили собеседники редакции.

В компании также отметили, что оценивают ВТБ в качестве ведущей банковской группы страны, с которой «Техносерв» связывают долгосрочные отношения — и как с крупным заказчиком, и как с финансовым партнером. «Мы видим в ВТБ надежного финансового партнера в развитии нашего бизнеса на ИТ-рынке», — добавили в пресс-службе интегратора.

«Техносерв» является одним из ключевых игроков на рынке информационных технологий в России. В рейтинге «CNews100: крупнейшие ИТ-компании России» по итогам 2016 г. он занимал пятую строчку с совокупной выручкой в 52,4 млрд руб.

Текущая структура владения «Техносервом»

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Группа Техносерв» было зарегистрировано 30 марта 2016 г. На данный момент 50% в нем принадлежит Алексею Ананьеву, а оставшиеся 50% — самому ООО.

ВТБ отойдет 40% «Техносерва». Если разрешит ФАС

Пятидесятипроцентная доля ООО до начала 2018 г. принадлежала брату Алексея — Дмитрию Ананьеву. Позже он передал их Алексею, а тот в свою очередь затем оформил их на «Группу Техносерв»

Контекст сделки

Отметим, что до конца 2017 г. братья Ананьевы выступали совладельцами Промсвязьбанка, который в декабре 2017 г. попал под санацию ЦБ, а с марта 2018 г. стал на 99,99% принадлежать Агентству по страхованию вкладов.

После санации братья в январе 2018 г. поделили оставшиеся у них активы. Дмитрию отошел «Промсвязькапитал», через который до этого контролировался Промсвязьбанк и банк «Возрождение», а Алексей именно в этот момент и получил на короткое, как оказалось, время полный контроль над «Техносервом». Перераспределение активов произошло на безденежной основе.