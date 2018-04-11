SAP заявила о крупнейшем внедрении в России и о рекорде выручки за 5 лет

Сбербанк закончил внедрение у себя платформы SAP SuccessFactors из расчета на 270 тыс. пользователей. Пока что к системе подключены 230 тыс. сотрудников банка. Это более масштабное внедрение SAP SuccessFactors, чем в «Ростелекоме», где пользователей насчитывается всего 45 тыс. Одновременно SAP сообщила о самой крупной годовой выручке в России за 5 лет.

SAP SuccessFactors внедрен в Сбербанке

Сбербанк и SAP завершили внедрение в банке решения SAP SuccessFactors, предназначенного для цифровой трансформации персонала. Стороны называют внедрение «крупнейшим в России» облачным проектом, а также самым быстрым в мире внедрением SAP SuccessFactors у крупного клиента — работы заняли около 12 месяцев. Переход на новую систему выполнила сборная команда SAP Консалтинг и Сбербанка.

Пока что платформой пользуется сам Сбербанк, но в перспективе он намерен подключить к ней все свои дочерние структуры. В настоящий момент систему используют 230 тыс. российских сотрудников Сбербанка, в будущем количество пользователей будет увеличено до 270 тыс.

Генеральный директор SAP CIS Наталия Парменова акцентирует внимание на том, что проект был реализован в период активного осуществления программы «Цифровая экономика», в связи с чем трансформация Сбербанка может рассматриваться как пример для бизнеса. У банка есть стратегия трансформации, предусматривающая выполнение ряда мероприятий до 2020 г.

Что умеет SAP SuccessFactors

Облачная платформа SAP SuccessFactors представляет собой что-то вроде единого внутреннего рынка труда Сбербанка — на ней собраны все работники из разных регионов. Сотрудники могут подключаться к платформе круглосуточно и с любого устройства. Они могут использовать SAP SuccessFactors для удаленного обучения, планирования карьеры и оценки собственных навыков с помощью специальных инструментов.

Таким образом, платформа помогает персоналу самостоятельно заниматься собственным развитием. Заместитель председателя правления Сбербанка Юлия Чупина связывает внедрение с задачей «воспитания людей нового качества».

Руководителям платформа предоставляет полную информацию о подчиненных, на основании которой они могут принимать решения об их дальнейшем росте. Здесь же показана оценка коллег друг другом и должности, которые сотрудник мог бы занять в компании в будущем. Также система дает возможность работать с соискателями, претендующими на различные вакансии. Предполагается, что это сделает поиск, подбор и адаптацию новых сотрудников более быстрым делом. Кроме того, этот процесс будет сквозным для всех подразделений Сбербанка.

SAP заявила о рекорде выручки в России за 5 лет

С помощью SAP SuccessFactors менеджеры могут сформировать команду для отдельного проекта — платформа показывает им динамику работы и оценку навыков каждого кандидата. При этом участники группы могут находиться в разных регионах. Данные, которые собирает система, используются руководством при составлении стратегии по развитию персонала и планировании необходимых для банка компетенций. В будущем возможно использование данных системы для предиктивной аналитики.

Выбор подрядчика

Решение о том, что работы по внедрению будет выполнять SAP CIS, было принята в январе 2017 г. Сумма контракта составила 298,7 млн руб. Тогда же был определен срок в 12 месяцев.

Конкурс на звание подрядчика был объявлен в декабре 2016 г. Начальная цена контракта равнялась 305 млн руб. Помимо SAP CIS, в тендере приняла участие компания «Делойт и Туш СНГ», которая предложила выполнить работы за 303,6 млн руб. Отдав предпочтение SAP CIS, конкурсная комиссия отметила больший опыт команды победителя в реализации практик работы с персоналом с помощью SAP SuccessFactors.

Самый крупный проект

Примечательно, что в 2016-2017 гг. SAP SuccessFactors была внедрена в «Ростелекоме» за 106,1 млн руб. Внедрение проводилось в расчете на 45 тыс. пользователей. Подрядчиком выступила компания GMCS, выбранная вне конкурса. Это внедрение SAP SuccessFactors считалось самым крупным в России до завершения проекта Сбербанка, где количество пользователей гораздо больше.

В свою очередь, сотовый оператор МТС в 2014-2015 гг. также внедрил SAP SuccessFactors, но в расчете на 30 тыс. пользователей.

Достижения SAP в 2017 году

По итогам 2017 г. выручка SAP в России достигла 468,4 млн евро, продемонстрировав годовой рост на 32%. Это рекордный показатель за последние 5 лет. При этом прирост выручки в сфере облачных решений увеличился в два раза, что и оказало положительное влияние на темпы роста вообще. Сильнее всего это проявилось в таких направлениях, как металлургия, транспорт, финансы и горнодобывающая отрасль.

Еще одним драйвером роста стала популярность решений на основе платформы SAP HANA. Например, спрос на флагманскую систему SAP S/4HANA, дополненную машинным обучением и предикативной аналитикой, вырос в 2017 г. в три раза.

Количество партнеров SAP выросло за год до 300. Также в 2017 г. совместно с клиентами и партнерами компания создала более 40 сценариев для интернета вещей и 24 — для больших данных. В 2018 г. SAP намерена создать еще порядка 60 сценариев для больших данных.

Из достижений 2017 г. в России компания выделяет открытие 6 лабораторий для студентов и молодых специалистов SAP Next-Gen Lab, что в 2 раза больше, чем в предыдущем году. В 2017 г. в российских SAP Next-Gen Lab было разработано более 10 популярных проектов для клиентов и партнеров SAP.

Также компания акцентирует внимание на создании SAP Next-Gen Lab для школьников на базе лагеря «Орленок». Предполагается, что лаборатория сможет обучать порядка 30 тыс. детей в год. SAP отмечает, что около 70 высших учебных заведений в России получили доступ к ее продуктом на специальных условиях. В образовательных программах компании за год приняло участие около 15 тыс. российских студентов.