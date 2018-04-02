Сбербанк снизит проценты по кредитам тем, кто сдает ему отчеты в «1С: Бухгалтерия 8»

Сбербанк уменьшит процентную ставку по кредитам для компаний, которые сдают ему отчетность из «1С: Бухгалтерия 8». Всего из программы можно отослать в банк порядка 60 видов отчетов, для чего необходимо соглашение со Сбербанком об электронном документообороте и цифровая подпись.

Снижение процентов

Сбербанк снизит проценты по кредитам для тех своих корпоративных клиентов, которые сдают банку отчеты напрямую из «1С: Бухгалтерия 8» редакции 3.0. Насколько будет снижена ставка, зависит от того, какие именно виды отчетности клиент передает банку в электронной форме. Подробнее Сбербанк будет информировать о размере скидки уже конкретных клиентов при их непосредственном обращении к менеджерам банка.

Сбербанк поясняет свое решение тем, что получение электронных отчетов помогает банку лучше мониторить состояние бизнеса кредитуемого клиента, что снижает риски по кредиту. По словам руководителя блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Анатолия Попова, внедрение новых технологий позволило банку не только сократить сроки рассмотрения заявок на кредиты, но и снизить процентные ставки. «Уже сейчас они ниже докризисного уровня», — утверждает Попов.

Условия снижения процентов

Чтобы получить скидку по кредитным процентам, клиент должен купить «1С: Бухгалтерия 8» редакции 3.0 и заключить со Сбербанком договор о ведении электронного документооборота. Кроме того, клиент должен являться пользователем сервиса «Сбербанк бизнес онлайн» и владеть аппаратным токеном электронной подписи Сбербанка.

Выполнив эти условия, клиент может отправлять в Сбербанк из «1С: Бухгалтерия 8» порядка 60 видов отчетов, как ежемесячных, так и квартальных. Это могут быть отчеты о движении средств или о задолженности, а также оборотно-сальдовые ведомости по счетам и отчеты анализа счетов. Отчеты отправляются из сервиса «Отчеты для банков», где для этого достаточно нажать одну клавишу. Набор отчетов для Сбербанка присутствует во всех актуальных версиях «1С: Бухгалтерии 8» и в облачном сервисе 1cfresh.com.

Сбербанк снизит проценты по кредитам компаниям, подающим отчеты через «1С: Бухгалтерия»

Процентные ставки по кредитам будут снижены не навсегда, а на полгода: предложение действует с 4 апреля по октябрь 2018 г.

Другие инновации Сбербанка

Сбербанк активно внедряет ИТ в процесс взаимодействия с клиентами. В марте 2018 г. в «Сбербанк бизнес онлайн» появился сервис для выставления и оплаты счетов в реальном времени и для отслеживания дебиторской задолженности. По мнению разработчиков, «Сервис выставления счетов» удобен тем, что в нем можно создать и моментально отправить клиенту счет на оплату. Разработчики уверяют, что создание счета занимает всего пять кликов мышью. Документ формируется в формате PDF, то есть для него не приходится заполнять шаблоны «1С» или Microsoft Excel или обращаться к профессиональному бухгалтеру.

До этого в «Сбербанк бизнес онлайн» появилась возможность удаленного оформления кредитов для малого бизнеса. Представителями малого бизнеса является свыше 2 млн клиентов Сбербанка. В организации считают подобный сервис уникальным для России и утверждают, что новый подход в среднем позволяет сократить предпринимателям время подачи документов для кредитования более чем в три раза.

В феврале 2018 г. Сбербанк первым в России предоставил клиентам возможность удаленной регистрации бизнеса и дистанционного открытия расчетного счета через сервис своей дочерней компании «Деловая среда». Таким образом, у российских предпринимателей появилась возможность зарегистрировать свой бизнес по интернету. Для использования созданного Сбербанком сервиса необходимо иметь биометрический загранпаспорт и смартфон с NFC-технологией на Android. Владельцы iPhone пока использовать сервис не могут.

В январе 2018 г. Сбербанк запустил онлайн-услугу, позволяющую создавать юридически грамотные документы — договоры, акты, исковые требования, доверенности и др. В сервис, получивший название «Конструктор документов», интегрирована база из более чем 1,4 тыс. шаблонов для бизнеса и персональных нужд. Клиенту необходимо выбрать шаблон, ответить на несколько уточняющих вопросов в системе, и сервис в режиме реального времени создаст документ под заданные требования, оформленный в полном соответствии с законодательством России.