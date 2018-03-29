«Почта Банк» купил у Google рекламу на полмиллиарда

«Почта Банк», предоставляющий банковские услуги в почтовых отделениях, заплатит Google 500 млн руб. за размещение своей рекламы на ресурсах компании. Цель — добиться показателя в 10 млн кликов за 2 года.

Сделка с Google

«Почта Банк» намерен закупить у компании Google рекламные услуги на ее ресурсах, информация о чем была размещена на сайте госзакупок. Сумма контракта составляет 500 млн руб., Google выступает единственным контрагентом. Согласно договоренности, в течение двух лет компания должна обеспечить 10 млн кликов на рекламных объявлениях «Почта Банка».

Целью работы «Почта Банка» является оказание банковских услуг в почтовых отделениях. По состоянию на 30 сентября 2017 г. было открыто 12 437 пунктов обслуживания клиентов «Почта Банка» в 82 регионах России. В основном это офисы, стойки продаж в торговых центрах и точки продаж в магазинах. В качестве лица рекламной кампании «Почта Банка» был привлечен актер Сергей Гармаш.

Основание «Почта Банка»

«Почта Банк» был открыт в 2016 г. Его основателями выступили «Почта России» и госбанк ВТБ. ПАО «Почта Банк» было сформировано на основе ПАО «Лето Банк», которое являлось частью группы ВТБ. «Лето Банк» существовал с 2012 г. и являлся наследником брянского «Бежица-Банка», созданного в 1990 г. «Лето Банк» занимался в основном выдачей потребительских кредитов физическим лицам на банковские карты или наличными.

Товарный знак «Лето» недавно стал предметом судебного разбирательства между «Почта Банком» и «Тинькофф Банком», но в итоге «Почта Банк» отозвал свой иск. Между банками была заключена договоренность, согласно которой «Тинькофф Банк» может использовать этот знак на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, выплатив «Почта Банку» вознаграждение, сумма которого не разглашается.

Собственники и инвестиции

С целью создания «Почта Банка» «Почта России» выкупила у ВТБ 50% минус одну акцию «Лето Банка» за 5 млрд руб. В конце 2017 г. президент-председатель правления «Почта Банка» Дмитрий Руденко выкупил у ВТБ две акции банка. Таким образом, ВТБ и «Почта России» разделили «Почта Банк» на паритетных началах — они владеют по 49,999988% акций.

«Почта Банк» был создан для оказания банковских услуг в почтовых отделениях

При создании «Почта Банка» ВТБ сообщил, что намерен инвестировать в него 16 млрд руб. Сама «Почта России» специальных инвестиций осуществлять не будет: предприятие и так имеет программу по модернизации своих отделений. «Лето Банк» должен был осуществить в пользу «Почта России» платеж за использование инфраструктуры предприятия на сумму 54 млрд руб. до 2023 г.

Показатели «Почта Банка»

Как пояснил CNews официальный представитель «Почта Банка», стратегия банка предусматривает открытие порядка 18 тыс. точек в первые три года работы. Из них треть будет приходиться на клиентские центры с сотрудниками банка, еще примерно в 12 тыс. точек банковские услуги будут оказывать сотрудники «Почты России» после прохождения дополнительного обучения

По итогам первых 9 месяцев 2017 г. активы «Почта Банка» достигали 187,3 млрд руб., а капитал оценивался в 21,6 млрд руб. Чистая прибыль за указанный период составляла 0,8 млрд руб. По состоянию на конец 2017 г. у банка насчитывалось 6,3 млн клиентов.

В декабре 2017 г. «Почта Банк» купил у ВТБ 74,67% акций компании «Мультикарта». Это процессинговая компания, системой которой пользовался для выдачи кредитов наличными через банкомат еще «Лето Банк».

Чем занимается «Почта Банк»

«Почта Банк» оказывает все основные банковские услуги: прием депозитных вкладов, выпуск пластиковых карт, выдачу кредитов и пр. Средняя сумма кредита составляет порядка 150-200 тыс. руб. Банк сотрудничает с крупнейшими платежными системами: Visa, Mastercard, НСПК.

Пенсионеры могут выбрать, продолжать ли им получать пенсии наличными в почтовых отделениях, либо завести карту в «Почта Банке». Банкоматы есть не во всех почтовых отделениях, но везде осуществляется эквайринг: магазины, расположенные в почтовых отделениях, в том числе в сельской местности, должны принимать к оплате банковские карты.