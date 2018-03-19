Сбербанк открыл регистрацию покупок и продаж гаражей онлайн

Сервис в отношении нежилых помещений

Сбербанк сообщил о запуске услуги электронной регистрации сделок по куплепродаже нежилых помещений: машиномест, гаражей и кладовых помещений, приобретаемых у застройщиков. «Теперь отправить заявку на регистрацию права собственности на недвижимость в Росреестр можно в офисах застройщиков-партнеров Сбербанка — всего за 15 минут», — говорят в банке.

В организации уточняют, что новый сервис стал доступен более чем 2 тыс. застройщикам-партнерам Сбербанка, в том числе группам компаний «ПИК», «МИЦ» и Legenda Intelligent Development.

В банке напоминают, что с 2016 г. аналогичный сервис действует при регистрации жилой недвижимости (как на первичном, так и на вторичном рынке), и им уже воспользовались более 600 тыс. человек.

Некоторые подробности

В банке заверяют, что процедура регистрации длится 2-3 дня, после чего участники сделки получают документы по электронной почте. Сервис предоставляется на всей территории России.

Сбербанк начал регистрировать сделки с нежилыми помещениями онлайн

«Мы ожидаем, что сервис по электронной регистрации нежилой недвижимости будет востребован у наших клиентов: с одной стороны, сервис уже стал настоящим хитом для жилой недвижимости, с другой — мы видим достаточно высокий спрос на нежилые объекты, — рассказывает директор дивизиона “Домклик” Сбербанка Николай Васев. — На сегодняшний день каждая вторая ипотечная сделка Сбербанка по покупке квартиры проходит с помощью нашего сервиса, при этом 15% от общего количества сделок с недвижимостью у застройщиков включают в себя приобретение нежилой недвижимости».

Другие бизнес-сервисы Сбербанка

Отметим, Сбербанк сейчас регулярно анонсирует новые электронные сервисы для бизнеса. Так, в начале марта 2018 г. в интернет-банке «Сбербанк бизнес онлайн» появился сервис для выставления и оплаты счетов в реальном времени и для отслеживания дебиторской задолженности. Счета выставляются в формате PDF, что позволяет сэкономить время на заполнении шаблонов в Excel и «1С».

Примерно в то же время в «Сбербанк бизнес онлайн» появилась возможность для удаленного оформления кредитов для малого бизнеса. К этой категории принадлежит свыше 2 млн клиентов Сбербанка. В организации заявили подобный сервис как уникальный для России.