Россияне создали систему, способную распознавать паспорта со всего мира

Компания Smart Engines представила систему Hieroglyph, которая поддерживает 38 языков и умеет распознавать удостоверения личности 55 стран. Разработчик намерен продавать продукт в Западной Европе и США, первые продажи ожидаются к концу 2019 г.

Система Hieroglyph

Российская компания Smart Engines создала систему искусственного интеллекта, которая способна распознавать удостоверяющие личность документы со всей планеты. Разработка, представленная на Всемирном мобильном конгрессе (MWC) 2018 в испанской Барселоне, получила название Hieroglyph. Система создавалась на протяжении 2017 г.

В настоящий момент Hieroglyph способна распознавать паспорта, ID-карты и водительские удостоверения, используемые более чем в 55 странах мира. Система поддерживает 38 языков, среди которых представлены почти все европейские, в том числе английский, немецкий, французский, испанский и португальский. Hieroglyph также владеет армянским и грузинским, несмотря на то, что разработчики отмечают их визуальную сложность.

Как сообщил гендиректор Smart Engines Владимир Арлазаров, на мировом рынке компания надеется реализовать продукт прежде всего в странах Западной Европы и США. Технически это уже возможно, поскольку система поддерживает все необходимые языки. Потенциальная пользовательская аудитория Hieroglyph насчитывает порядка 1,5 млрд человек.

В Smart Engines надеются, что уже к концу 2019 г. за пределами России начнут продаваться решения, созданные на базе Hieroglyph. Как поясняют в компании, при работе с крупными европейскими и американскими заказчиками между заключением первого контракта и завершением сделки обычно проходит 1,5-2 года.

Совместимость системы

Hieroglyph подходит для работы с архитектурами «Эльбрус», SPARC, ARM и x86. В списке поддерживаемых ОС присутствуют iOS, Android, Sailfish Mobile OS RUS, «Эльбрус», Linux, в том числе Astra Linux и «Атликс», Windows, macOS и Solaris.

Система Hieroglyph способна распознавать удостоверения личности 55 стран мира

Система способна обрабатывать различные изображения распознаваемых документов, в том числе видеозаписи, фотографии, сканы самих документов и сканы их копий. Фото и видеосъемку документов можно осуществлять с помощью телефонов, планшетов и веб-камер. Скорость распознавания зависит от того, какие вычислительные ресурсы доступны на устройстве.

Используемые технологии

Hieroglyph создана на базе собственных разработок Smart Engines в области распознавания изображений, в основе системы лежат глубокие целочисленные нейронные сети. Чтобы они работали быстрее, разработчики применили сепарированную архитектуру сверточных слоев и 8-битную модель вычислений. По словам создателей Hieroglyph, это решило обычную для машинного обучения проблему вычислительных накладок.

Большая часть функциональности платформы дает возможность обрабатывать информацию в 8-битной целочисленной арифметике. Таким образом, ответ глубоких нейронных сверточных сетей можно вычислять в восьмибитном тракте, поясняют разработчики.

Для экономии вычислительных ресурсов Hieroglyph создает компактные описания изображений, представленные в виде векторов многомерного метрического пространства. В этих описаниях отсеиваются искажения, которые являются следствием разной яркости освещения и ракурса съемки. Разработчики отмечают, что это немаловажно, когда распознавание документа производится в видеопотоке с мобильного устройства и при освещении, интенсивность которого невозможно узнать заранее.

Демонстрация распознавания документов с помощью Hieroglyph



В Hieroglyph применяется технология синтеза выборок для обучения нейронных сетей, которая дает возможность добавить распознавание нового вида документов. Для этого понадобится всего два изображения этого документа: на одном нейросеть научится его распознавать, а с помощью второго можно будет проверить результат.

Другие результаты Smart Engines

По итогам 2017 г. доход Smart Engines от распознавания документов в России превысил 1 млн евро, что в четыре раза больше аналогичного показателя за предыдущий год. Компания отмечает, что 2017 г. стал вторым полным годом ее работы в России. Основным источником поступлений в этот период стала система Smart IDReader, распознающая различные российские документы, в том числе паспорт, водительские удостоверения и банковские карты.

Решения компании находят применение в сервисах, где необходима удаленная идентификация и верификация пользователя, то есть в области финансовых технологий и транспорта, а также в банковском деле, страховании и шеринговых проектах. Технологии Smart Engines используют «Аэрофлот», Тинькофф банк, Альфа-банк, Почта банк, QIWI, «Ренессанс страхование» и СКБ «Контур».

Несколько фактов о Smart Engines

Smart Engines — российский разработчик систем обработки изображений и распознавания символов в видеопотоке. Компания была основана в 2010 г., но до 2015 г. работала только на зарубежном рынке. Ее штат насчитывает более 45 сотрудников из России и других стран, среди них 16 имеют ученую степень.

Генеральным директором Smart Engines является Владимир Викторович Арлазаров. Директором по научной части и соучредителем Smart Engines выступает Владимир Львович Арлазаров, сооснователь еще нескольких российских ИТ-компаний. В частности, он является основателем компании Cognitive Technologies, где с 1991 г. по 2008 г. занимал пост генерального директора.

Технологии Smart Engines используют компании SITA (швейцарский разработчик ИТ для авиации), MITEK Systems (американский разработчик средств идентификации для мобильных ОС), Jumio (американский разработчик инструментов идентификации для платежных систем), а также австрийская компания-интегратор S&T System Integration & Technology Distribution и японская AlterKnowledge.

В декабре 2016 г. система распознавания документов Smart IDReader была внесена в Реестр отечественного ПО.