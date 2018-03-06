«Вконтакте» и «Одноклассники» признали биткоин деньгами

Группа Mail.Ru разрешила оплачивать размещение рекламы в своих проектах, подключенных к myTarget, в биткоинах и Bitcash. Платежи будут проводиться через известного биткоин-оператора BitPay. В будущем возможно появление криптовалютных платежей и в других проектах Mail.Ru, в том числе в играх.

Реклама за криптовалюту

Mail.Ru Group разрешила оплачивать криптовалютой размещение рекламы в своих проектах, таких как «Вконтакте», «Одноклассники» и Mail.Ru, а также в проектах партнерской сети. Для этого могут быть использованы две популярные криптовалюты — Bitcoin (BTC) и Bitcash (BCC). На вопрос CNews, будут ли добавлены в список другие криптовалюты, и какие именно, в пресс-службе компании к моменту публикации этого материала ответить не смогли.

Оплачивать криптовалютой можно ту рекламу, которая размещается через платформу myTarget. По словам Дмитрия Сергеева, первого заместителя гендиректора Mail.Ru Group, в будущем на основе myTarget будет создана экосистема, в которую войдут и другие продукты компании, включая игры. Напомним, Mail.Ru разрабатывает такие онлайн-игры как Warface, Armored Warfare, Skyforge и Perfect World.

Для криптовалютных расчетов будет использоваться система обработки биткоиновых платежей BitPay, которая сотрудничает с компаниями вроде Microsoft, Virgin Galactic, PayPal и Zynga. В общей сложности с платежами BitPay работает более 50 тыс. компаний.

Об участниках проекта

myTarget — это рекламная платформа Mail.Ru Group. Как утверждает компания, к платформе подключены самые крупные в России и СНГ соцсети и сервисы, совокупная аудитория которых составляет более 140 млн человек. Через платформу можно продвигать и монетизировать приложения и сайты, рекламировать продукты и услуги. В общей сложности myTarget охватывает 90 млн уже установленных приложений.

Реклама в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники» теперь можно купить за криптовалюту

Реклама размещается в различных форматах в лентах соцсетей. Платформа предлагает порядка 15 видов целевой рекламы, дифференцированной по таким критериям как демография, поведение и др. Клиентам платформы предоставляется статистика и возможность воспользоваться технологиями проверки качества трафика, а также аукционное ценообразование и поддержка популярных инструментов мобильной аналитики.

BitPay — это глобальный поставщик услуг по продаже биткойнов со штаб-квартирой в Атланте, штат Джорджия, США. Сервис был основан в мае 2011 г. Тони Галлиппи (Tony Gallippi) и Стивеном Пейром (Stephen Pair). BitPay предоставляет услуги обработки биткоиновых платежей для бизнеса и является одним из крупнейших биткоин-операторов. В 2014 г. сервис начал обрабатывать платежи на $1 млн в день.

Платежные инновации Mail.Ru

Оплата рекламы в криптовалюте — не единственное новшество в платежной системе Mail.Ru за последнее время. Например, в феврале в почте Mail.Ru появилась функция отправки денежного перевода по адресу электронной почты. Чтобы осуществить перевод, отправителю достаточно знать e-mail получателя, причем это не обязательно должен быть ящик в системе Mail.Ru. Комиссия за осуществление перевода взимается банком-партнером, сама Mail.Ru ничего не получает, кроме «удобства пользователей».

Чтобы отослать перевод, отправителю нужно создать письмо и нажать на панели инструментов пункт «Отправить деньги». Система запросит номер банковской карты, с которой должны быть сняты средства. Транзакцию нужно будет подтвердить с помощью одноразового SMS-кода, поскольку в системе используется защитная технология 3D Secure. Если намерения отправителя внезапно изменятся, отправку перевода можно отменить.

Со стороны получателя операция выглядит следующим образом. Он получает письмо с уведомлением, что ему пришел перевод. Система запрашивает у него номер банковской карты, на которую можно зачислить средства. У получателя есть на это пять дней с момента отправки перевода, иначе деньги будут возвращены на карту отправителя.