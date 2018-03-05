Россияне впервые в мире создали клавиатуру, узнающую пользователя по «почерку»

ID Finance разработала и внедрила в своем российском проекте кредитования MoneyMan решение для идентификации пользователя по индивидуальным особенностям набора текста на клавиатуре. Решение задействовано для проверки личности пользователя при входе на сайт, что помогает предотвратить выдачу кредитов мошенникам.

Внедрение технологии

Основанная россиянами компания ID Finance, которая специализируется на финансовых технологиях, создала решение из области поведенческой биометрии, способное идентифицировать пользователя по клавиатурному почерку. Клавиатурный почерк — это уникальная совокупность особенностей набора текста на клавиатуре конкретным пользователем. Пилотное внедрение нового решения состоялось в августе 2017 г. в российском проекте кредитования MoneyMan, принадлежащем ID Finance. MoneyMan предлагает клиентам выдачу срочных микрозаймов в размере до 70 тыс. руб.

По словам гендиректора ID Finance Бориса Батина, представленная система распознавание клавиатурного почерка «не имеет аналогов на рынке». В дальнейших планах компании внедрение продукта в своих подразделениях в других странах. Помимо MoneyMan, ID Finance принадлежат проекты Plazo, Solva и AmmoPay. Подразделения компании имеются в России, Казахстане, Грузии, Польше, Испании, Бразилии и Мексике.

Клавиатурный почерк

Распознавание клавиатурного почерка основывается на таких поведенческих паттернах как скорость и динамика ввода символов, временные промежутки между нажатием клавиш, опечатки и особенности движения курсора мыши. Чтобы система могла впоследствии идентифицировать пользователя, он должен дать ей возможность проанализировать свой почерк и занести результаты анализа в базу данных. Это происходит сразу после регистрации в личном кабинете, поясняет директор по управлению рисками ID Finance Екатерина Казак.

По словам Казак, клавиатурный почерк подделать невозможно. В паттернах могут иметь место незначительные изменения, если пользователь пересел за другую клавиатуру, но структура паттернов в целом остается неизменной.

Варианты применения

Идентификация пользователей по клавиатурному почерку применяется в компании для предотвращения мошенничества при входе в личные кабинеты на сайте. Если почерк пользователя, который пытается войти в личный кабинет, отличается от слепка, хранящегося в базе, то система инициирует дополнительную проверку. В ходе проверки запрашиваются дополнительные данные, в том числе фотография паспорта.

Даже если пользователь пересел за другую клавиатуру, структура его клавиатурного почерка не меняется

Кроме того, система используется, чтобы не дать одному и тому же пользователю зарегистрировать на сайте несколько личных кабинетов. Для этого технология считывает клавиатурный почерк каждого нового посетителя сайта и сравнивает его со всеми образцами, которые есть в базе.

Достигнутый эффект

Система используется в ходе так называемого фрод-скоринга, то есть оценки риска мошенничества со стороны клиента при выдаче кредита. Это позволяет сэкономить на процедурах верификации и запроса подтверждающих данных в различных инстанциях, что снижает затраты на выдачу одного займа почти на 25%, утверждают разработчики.

При этом в ходе пилотного проекта был отмечен рост уровня одобрения заявок на 28%. По итогам 2018 г. ID Finance надеется сэкономить благодаря внедрению технологии в России более 90 млн руб., для всех семи стран присутствия компании сумма может составить около $2,8 млн.

Технические особенности

Решение по распознаванию клавиатурного почерка было создано ID Finance самостоятельно. Разработка заняла около четырех недель, над ней трудились 24 специалиста. Как уточнили по просьбе CNews в компании, расходы на разработку состояли в основном из оплаты рабочего времени этих сотрудников. Создание продукта проходило в Минске, где находится центр исследований и разработок ID Finance.

Основой для решения по распознаванию клавиатурного почерка стала технология анализа больших данных, также созданная в ID Finance. Эта технология используется для оценки заемщиков. Она анализирует одновременно порядка 10 тыс. показателей, включая данные бюро кредитных историй, данные из соцсетей и поведение человека на сайте компании. На данный момент в системе хранится более 100 тыс. паттернов российских пользователей.

Пилотный проект по внедрению технологии распознавания клавиатурного почерка в MoneyMan продолжался полгода. В ходе проекта система продемонстрировала точность 97,6%, По словам разработчиков, дальше точность будет расти.



Рынок биометрических решений

По данным исследовательской компании Global Market Insights, в 2016 г. объем глобального рынка биометрических технологий составил более $12 млрд. Около половины этой суммы связано с технологиями распознавание отпечатков пальцев. К 2024 г. рынок биометрических технологий должен преодолеть отметку в $50 млрд.

Рост рынка будет подогревается, в частности, развитием финансовых технологий для мобильных устройств. Например, сегменту распознавания лиц прогнозируется двукратный рост в течение трех лет — до $6,84 млрд.