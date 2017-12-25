Сверхскоростная закупка Сбебранком Hitachi на 730 миллионов под Новый год

Сбербанк закупает «железо» Hitachi на 730. В закупке нет ничего примечательного. Кроме ее сроков.

Сверхскоросостной тендер

Сбербанк определился со стартовой суммой своего тендерногого лота по выбору поставщика комплексного технического обслуживания оборудования Hitachi Data Systems. Она составит 735,1 млн руб., и сможет достаться соответствующему претенденту на котировки с наилучшим предложением. Заявки на объявленный 25 декабря тендер будут приниматься до 28 декабря, полное подведение процедуры намечено на 31 декабря. Это, отметим, является крайне сжатыми сроками даже по меркам закупок компании с госучастием, к которым и принадлежит крупнейший банк страны (наряду с «Ростелекомом», «Почтой Росии и пр.»).

Такая поспешность с натяжкой может быть объяснена лишь окончанием календарного года, притом, что исполнения контрактов по логике все равно должны состояться в 2018 г. Если толь только сроки исполнения не будут неким образом изменены.

Поставку оборудования будущий подрядчик станет осуществлять в Центральный аппарат: Москва, ул. Вавилова, 19 (главный офис); 2-й Южнопортовый проезд 12А (крупнейшй до недавнего времени ЦОД юанка), а также ул. Волочаевская д. 5 корп.1, ул. 2-я энтузиастов д.5 корп. 6, пл. Академика Курчатова д.1 стр. №119, ул. Большая Андроньевская д.6, ул. Вавилова д.23. Кроме того зарубежного железа ждут в Волго-Вятском-банке в Нижнем Новогороде, в Западно-Сибирском банке в Тюмени, в Приволжском банке в Самаре, в Западно-Сибирском банке в Санкт-Петербурге.

Сбербанк готовится к ускоренной закупке зарубежного "железа"

А также Уральском банке в екатеринбурге, Центрально-Черноземном банке в Воронеже и в Юго-Западном банка в Ростове-на-Дону.

Что именно предстоит поставить

Как следует из документов, размещенных на сайте госсзакупок, номенклатура поставки включают во множествах составах комплекты коммутаторов DCX и комплектах коммутатора 5340 Hitachi Data Systems.

Плюс к этому добавляются комплекты коммутатора MDS, комплекты коммутатора 5340, комплекты коммутатора 6510, комплекты коммутатора 5140, комплекты коммутатора DCX, комплекты коммутатора 360. Плюс к этому присовокупляются комплекты АПК СХД ЦА, АПК СХД ТБ.