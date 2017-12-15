Альфа-Банк пережил сбой: Не работали банкоматы, не принимались карты банка

Альфа-Банк пережил серьезные технические проблемы. Они привели к нарушениям в работе банкоматов и невозможности оплаты покупок карточками.

Банкоматы Альфа-банка работали с перебоями

Масштабный сбой наблюдался сегодня в работе банкоматов Альфа-банка в Москве. Клиенты отмечали, что стало невозможным проведение транзакций, также пользователи не могли внести наличные на счет. Автоинформатор банка подтвердил наличие проблемы.

«В настоящее время по техническим причинам невозможно проведение операций в банкоматах банка». Робот Альфа-банка приносит извинения за доставленные неудобства и просит клиентов не волноваться — специалисты работают над решением проблемы», — говорилось в сообщении горячей линии.

В разговоре с CNews операторы «горячей линии» банка также предупредили о возможных сбоях при проведении других операций, в частности, при снятии наличных. Отдельные клиенты сообщили о невозможности оплаты карточками Альфа-Банка покупок: система отказывала в проведении операции.

Через некоторое время Альфа-Банк объявил об устранении сложностей. По словам сотрудников колл-центра, сбой продолжался всего 7 минут, однако после устранения его причин все стандартные операции проводятся без проблем.

Клиенты Альфа-Банка сообщили о проблемах с банкоматами и операциями по карточкам

Предыдущий крупный сбой Альфа-Банк перенес в феврале 2015 г. Тогда на протяжении нескольких часов не работал онлайн-сервис, предназначенный для обслуживания корпоративных клиентов. При попытке обратиться к странице «Альфа-бизнес» через веб-интерфейс пользователи переадресовывались на страницу с сообщением о перегрузке системы и с просьбой войти в нее позднее.

Схожая проблема в Сбербанке

На прошлой неделе похожие проблемы испытывали клиенты Сбербанка. С карт некоторых его клиентов 4 декабря ошибочно снимались деньги, которые владельцы карт не тратили. Тогда банк пообещал автоматически вернуть средства на счета в течение пяти рабочих дней. Сбой в системе Герман Греф объяснил установкой нового патча.

Еще один сбой системы Сбербанка испытали 30 ноября. Он также выразился в сложностях с проведением операций по картам. Однако в тот же день банк сообщил, что проблема решена, и охарактеризовал трудности с транзакциями как «кратковременные».