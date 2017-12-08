Пенсионный фонд Сбербанка первым в мире принял на работу робота-консультанта

НПФ Сбербанка первым в мире поставил робота-помощника консультировать клиентов полностью без помощи специалистов-людей. В качестве консультанта был выбран Promobot v3, известный тем, что летом 2017 г. спас жизнь ребенку.

Новый консультант НПФ Сбербанка

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) Сбербанка запустил робота-консультанта Promobot, который самостоятельно обслуживает граждан. «Пенсионный» робот без помощи сотрудника-человека способен провести клиента через всю процедуру — начиная с предварительной консультации и заканчивая подписанием соглашения по негосударственному пенсионному обеспечению. Сбербанк утверждает, что до этого ни в одном пенсионном фонде мира роботы не консультировали граждан.

Банк уточняет, что до того, как приступить непосредственно к работе, роботы были «обучены пенсионной грамотности». Кроме того они прошли доработку в части скорости и качества ответов на вопросы клиентов. Перед тем, как начать работу в отделениях Сбербанка и в крупных компаниях-клиентах, роботы стажируются в офисе НПФ.

Роботы были созданы компанией Promobot, которая базируется в Перми. По словам председателя совета директоров компании Алексея Южакова, у роботов Promobot v3, которые поступили на работу в НПФ, усовершенствована технология распознавания лиц. Кроме того, робот может проводить консультацию с несколькими клиентами одновременно. На вопросы посетителей дает ответы нейросеть, прибегая к помощи базы данных.

Фото: http://depositphotos.com Сбербанк взял на работу робота-консультанта

По словам директора по стратегии и развитию НПФ Александра Прокопенкова, в дальнейшем сфера взаимодействия искусственного интеллекта и клиентов фонда будет расширена, по мере развития технологической платформы.

Что умеет Promobot

Идея создать робота пришла в голову пермским студентам Олегу Кивокурцеву и Максиму Утеву, а также аспиранту Игорю Еремееву в 2013 г. Изначально их робот был предназначен для уборки снега, однако потом создатели переквалифицировали его в робота-помощника. Вскоре была основана компания Promobot.

Робот Promobot имеет габариты 135 х 60 х 60 см. Антропоморфный корпус оснащен головой и руками-манипуляторами, всеми этими частями робот может вращать. В верхней части корпуса находится сенсорный монитор с диагональю 18,5 дюйма. Робот имеет два колеса и может передвигаться со скоростью до 3 км/ч. Время автономной работы составляет до 10 часов. Promobot способен запомнить более 10 тыс. человек и столько же консультационных вопросов.

Сфера применения

Стоимость робота составляет порядка 520 тыс. руб. Promobot осуществляет продажи в США, Великобританию, Китай, Испанию и другие страны, где роботы используются как промоутеры, администраторы, хостес и гиды.

В июле 2017 г. получил широкий резонанс случай, когда в Пермском политехническом университете Promobot v3 спас жизнь девочке, на которую начал заваливаться стеллаж с оборудованием. Сделать это роботу помог режим повторение движений человека: копируя движения девочки, которая хотела забраться на стеллаж, он тоже подошел к стеллажу и поднял вверх руки. Когда стеллаж начал падать, руки робота его остановили.