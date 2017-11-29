Впервые в России совершен банковский перевод через блокчейн

Сбербанк и Альфа-банк впервые в России осуществили перевод средств от плательщика к получателю через блокчейн. Плательщиком выступил «Мегафон», получателем — его ИТ-дочка. Транзакции через блокчейн отличаются высокой скоростью и прозрачностью, но также высоким энергопотреблением.

Транзакция по блокчейну

В России впервые была произведена пилотная платежная банковская транзакция через блокчейн. Она представляла собой денежный перевод от сотового оператора «Мегафон» дочернему предприятию «Мегалабс» на сумму 1 млн руб. на правах займа. Перевод был выполнен Сбербанком и Альфа-банком. В ходе операции была использована платформа IBM Blockchain, которая работает на базе протокола HyperLedger Fabric.

По словам управляющего директора Sberbank CIB Стеллы Кудачкиной, основное преимущество блокчейн-транзакций заключается в их скорости. Средства поступают на счет получателя мгновенно, в отличие от переводов через традиционные системы.

По мнению директора Центра поиска и разработки инноваций Альфа-банка Дениса Додона, «технология блокчейн способна предельно изменить рынок безналичных расчетов, ускорить прохождение платежей, снизить транзакционные издержки всех участников и оптимизировать ликвидность в межбанковских расчетах».

Ход транзакции

Процедура блокчейн-перевода от плательщика получателю была организована Sberbank CIB — корпоративно-инвестиционным бизнесом Сбербанка, созданным совместно с компанией «Тройка Диалог». В ИТ-инфраструктуре Сбербанка работает сервис определения единого порядка транзакций, а также удостоверяющий центр сети и клиентское веб-приложение, которое имеет функциональность личного кабинета. Кроме того, Сбербанк и Альфа-банк предоставили для проведения транзакции узлы блокчейн-сети. В результате был разработан технологический процесс, который может послужить базой для создания новой расчетной функциональности.

Фото: http://depositphotos.com Сбербанк и Альфа-банк совместно осуществили перевод денег по блокчейну

Транзакция была инициирована «Мегафоном» по интернету, из личного кабинета в приложении Альфа-банка. Данные передавались по децентрализованной компьютерной сети, узлы которой сообщаются друг с другом по протоколу HyperLedger Fabric на базе платформы IBM Blockchain. Узлы являются частью инфраструктуры банков, всего в ходе операции была использовано три Endorser-узла, которые представляют собой сервера, подтверждающие транзакцию. Участники операции могли отслеживать статус платежа в приложении.

Проблема энергопотребления

Несмотря на ряд преимуществ, блокчейн-транзакции имеют и недостатки — в частности, требуют большого количества энергии. Это подтверждается исследованием нидерландского финансового конгломерата ING, где показано, что на одну операцию с биткоином тратится 200 кВт электроэнергии, то есть в 20 тыс. раз больше, чем на один перевод в системе Visa, на который расходуется всего 10 Вт.

Схема осуществления первого в России блокчейн-перевода

Старший экономист ING Теунис Бросенс (Teunis Brosens) отмечает, что это примерно равно четырехнедельному расходу электроэнергии в его доме, или 200 стиркам на стиральной машине. Существование всего блокчейна биткоина обходится человечеству в 2200 МВт — это больше, чем нужно самой крупной электростанции в Нидерландах.

Самой энергоемкость частью блокчейн-транзакции является алгоритм доказательства выполнения работы (Proof-of-Work). В процессе Proof-of-Work каждый компьютер сети подтверждает транзакцию, в результате чего с помощью сложных математических вычислений формируется новый блок блокчейна. Компьютеры, на которых создается Proof-of-Work, потребляют за год больше электроэнергии, чем страна Эквадор — около 27,03 тераватт-часов, подсчитал журнал The New Scientist.

Виталик Бутерин, создатель криптовалютной платформы Ethereum, предлагает решить проблему, заменив Proof-of-work на Proof-of-stake, то есть доказательство доли владения. Это поможет снизить энергопотребление, однако следующий блок в цепочке будет создаваться тем компьютером, у которого на счету больше криптовалюты, что может подорвать принцип децентрализации.