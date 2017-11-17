Сбербанк купил 25% главного конкурента национальной биометрической платформы

Сбербанк покупает долю в компании VisionLabs, которая намерена реализовать самую крупную биометрическую платформу в России. В то же время до конца 2017 г. должна увидеть свет единая биометрическая национальная платформа, создаваемая «Ростелекомом», в пилотировании которой Сбербанк также принимал участие.

Сбербанк инвестирует в VisionLabs

Сбербанк объявил о приобретении пакета акций в компании VisionLabs, специализирующейся на разработке технологий по распознаванию лиц. В результате сделки Сбербанк получит 25,07% акций, оставшиеся доли компании принадлежат ее основателям и венчурному фонду Sistema VC, говорится в сообщении инвестора. Сделка заключена через внутреннюю структуру Сбербанка — Дирекцию по развитию цифрового бизнеса.

Отметим, что на данный момент в базе ЕГРЮЛ какие-либо изменения в связи с вхождением банка в капитал разработчика не зафиксированы. Порядка 45,3% ООО «Вижнлабс» числится за основателем и гендиректором VisionLabs Александром Ханиным, 25% — за ООО «Система венчур кэпитал фонд» (Sistema VC), 12,8% — за Алексеем Кордичевым, 12,8% — Алексеем Нехаевым, 4,2% — Иваном Лаптевым. При этом в Sistema VC за Сбербанком уже числится доля в 10%.

На момент выхода материала в пресс-службе Сбербанка не смогли прокомментировать, чьи именно акции приобретает организация.

Сбербанк намерен строить платформу биометрической идентификации с VisionLabs

Необходимо уточнить, что сделка проходит на фоне готовящихся к вступлению в силу, предположительно, с 1 января 2018 г. поправок в 115 федеральный закон, которые разрешат использовать в России биометрическую идентификацию в финансовом секторе — для открытия-закрытия счетов, размещения и снятия вкладов, переводов и т. д.

Для чего это нужно Сбербанку

Инвестиция в VisionLabs в банке называют первым шагом по построению биометрической платформы идентификации клиентов Сбербанка, которая, наряду с лицом, будет использовать также распознавание по голосу, сетчатке глаза и другим биометрическим факторам. Приобретению доли в компании предшествовала серия тестов и пилотов платформы VisionLabs LUNA.

«Биометрическая платформа будет использоваться не только внутри экосистемы Сбербанка, но и станет доступна для рынка», — заверяют в организации. — Сделка позволит поддержать развитие проектов VisionLabs на международных рынках, в том числе на рынках Европы, США и Азии». Стороны в рамках сделки достигли договоренности о привлечении в дальнейшем потенциального международного стратегического инвестора в состав акционеров компании.

VisionLabs намерен конкурировать с «Ростелекомом»?

По мнению Александра Ханина, совместно со Сбербанком» его компании удастся реализовать самую крупную биометрическую платформу в России, «а также другие проекты подобного масштаба как в финансовом секторе, так и сферах ритейла, страхования, рекламы, контроля доступа и безопасности».

При этом уже к концу 2017 г. создание единой биометрической национальной платформы намерен завершить «Ростелеком» — для будущей идентификации и аутентификации граждан при оказании им любых электронных услуг.

«Биометрия, облачные ЭЦП, — каждый наш гражданин, имея доступ в интернет, получит принципиально иные возможности по совершению удаленных операций, которые раньше требовали походы ногами, предъявление паспорта и пр.», — пояснял в начале июня 2017 г. директор по электронному правительству в «Ростелекоме» Михаил Бондаренко.

«Предполагается, что “Ростелеком” станет оператором этой платформы и два года будет проводить пилотный эксперимент с банками, в течение этого времени услуги по биометрической идентификации будут предоставляться им бесплатно», — добавил тогда Бондаренко, отметив, что в уже стартовавшем пилоте участвует порядка десяти банков, включая ВТБ, Газпромбанк, а также и Сбербанк.

К моменту публикации данного материала в пресс-службе Сбербанка не смогли ответить CNews на вопрос, означает ли вхождение в капитал VisionLabs, что банк не планирует в будущем использовать для идентификации клиентов биометрическую платформу «Ростелекома».

Чем занимается VisionLabs

Компания VisionLabs, основанная в 2012 г., разрабатывает софт и облачные сервисы для распознавания лиц, которые используются в сферах видеонаблюдения, безопасности, ритейла и финансов. Компания является резидентом кластера «Сколково» и выпускником акселератора Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ).

Основной продукт компании — система распознавания лиц VisionLabs LUNA, способная работать с большими массивами фото- и видеоданных. На ее основе разработан облачный сервис, который дает возможность распознавать лица покупателей и составлять таким образом историю покупок каждого из них, сервис идентификации по лицу клиентов банков, сервис оценки соискателей на работу по выражению лица и т.п. Среди партнеров VisionLabs числятся Intel, Deutsche Telecom и Facebook.