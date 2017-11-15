Пользователи Telegram манипулируют курсами криптовалют по своему желанию

Telegram стал рассадником криптовалютных трейдеров, которые организуют в мессенджере группы с десятками тысяч участников. Распространяя рекламу в Telegram, они искусственно повышают стоимость криптовалют благодаря активной покупке, а потом сбывают их ничего не подозревающим подписчикам других каналов.

Трейдеры в Telegram

В мессенджере Telegram в большом количестве замечены сообщества, члены которых зарабатывают деньги на «накачке» криптовалют, то есть искусственном повышении их курса с последующей продажей. Эта техника носит название «pump and dump» — «накачай и сбрось». В частности, ее использует Telegram-группа PumpKing Community, насчитывающая около 17 тыс. подписчиков, отмечает издание Business Insider. Помимо нее в мессенджере существуют и другие крупные сообщества криптовалютных трейдеров, в том числе Pump.im, Crypto4Pumps, We Pump и AltTheWay.

Поскольку рынок криптовалют по большей части не регулируется на законодательном уровне, деятельность этих групп пока что не является незаконной. Однако на других рынках — например, на бирже — такие схемы расцениваются как мошеннические, полагает Business Insider.

Telegram стал излюбленным приложением криптовалютных трейдеров благодаря сильному шифрованию и возможности соблюдать анонимность, несмотря на привязку к телефонному номеру. Сообщества трейдеров привлекают внимание потенциальных подписчиков броскими рекламными объявлениями, в которых обещают помочь «сделать деньги». В PumpKing Community такие объявления публикует администратор под псевдонимом Ton Montana.

Как это работает

В определенное время участникам группы сообщают название «накачиваемой» криптовалюты и дают ссылку на ресурс, где они должны начать ее скупать. Всего в PumpKing Community насчитывается более 14 тыс. пользователей, но благодаря перекрестной рекламе, распространяемой по азиатским каналам, в реализацию схемы может быть включено до 60 тыс. человек, утверждает Ton Montana.

На левом скриншоте PumpKing Community обещает пользователям помочь «сделать деньги»,

на втором — сообщает об охвате аудитории в 60 тыс. человек,

на третьем — дает ссылку на криптовалюту, которую нужно скупать

Как демонстрирует Business Insider, после того, как администратор группы отдал распоряжение о скупке криптовалюты Magi, ее курс на бирже Bittrex стремительно пошел вверх, поскольку объемы продажи монет резко возросли. По мере увеличения стоимости монет, множество пользователей в других каналах получают сообщение, что Magi пошла в рост, и что ее нужно как можно быстрее покупать. Эти пользователи не подозревают, что стали жертвой мошеннической схемы. При этом участники PumpKing Community всячески подогревают интерес новых покупателей сообщениями, что это долгосрочный рост, или какими-нибудь новостями.

Например, когда похожее сообщество проводило такую же операцию с криптовалютой VCash, оно использовало новость об открытии создателями валюты нового сайта, что должно было убедить сторонних инвесторов покупать монеты. Во время «накачки» стоимость монет VCash выросла на 35% за пять минут, отмечает Business Insider.

Курс криптовалюты Magi начал расти вскоре после начала реализации схемы

PumpKing Community предлагает своим пользователям ссылку на «Инструкцию по «накачке» на Bittrex», а также ссылки на группы в Facebook и каналы в Telegram, где можно найти доверчивых инвесторов. Сообщество предупредило, что вся схема с Magi будет проходить в четыре этапа, поэтому средства лучше разделить на три части, чтобы получить максимальную выгоду.



Фаза «дампа»

По достижении монетами Magi пиковой стоимости пользователи PumpKing Community начали продавать их новым покупателям — по цене выше той, по которой они их купили. Волна продаж как правило приводит к тому, что курс валюты снова падает, часто ниже той отметки, на которой он был в начале реализации схемы. Трейдеров, «сбросивших» монеты, это уже не беспокоит, зато очень расстраивает пользователей, купивших их по высокой цене.

Нельзя сказать точно, всегда ли трейдеры возвращают потраченные средства и получают прибыль — для этого наплыв сторонних покупателей должен быть достаточно велик. Трейдеры рискуют остаться держателями бесполезных для них монет, если не смогут привлечь инвесторов. Однако их действия в любом случае, независимо от полученной выгоды, были бы признаны незаконными на других рынках.

Мошеннические схемы

За время своего расследования Business Insider отследил реализацию пяти подобных схем в Telegram, но, судя по частоте появления рекламы, их реальное количество гораздо больше, считает издание. Изученные схемы затрагивали криптовалюты UBQ, VCash, Chill Coin, Magi Coin и Indorse. Все они были реализованы или на бирже Bittrex в Лас-Вегасе, или на российской бирже Yobit.

В течение 2017 г. посредством первичного предложения монет (ICO) в мире было собрано более $3 млрд инвестиций. В результате, по данным сайта CoinMarketCap.com, в настоящий момент количество криптовалют в мире превышает 1,2 тыс. Несмотря на предупреждения регуляторов о возможности реализации мошеннических схем, рынок криптовалют дорос в этом году до $200 млрд. Около 80% его стоимости составляют известные криптовалюты, такие как биткоин или эфир.