CNews выпустил Топ-50 банковских ИТ-поставщиков России. ИТ-бюджеты банков рванули вверх

Банки вынуждены развивать новые каналы взаимодействия с клиентами и модернизировать инфраструктуру, чтобы обеспечить себе конкурентные преимущества. При этом в сложных экономических условиях приходится сокращать затраты на физическую ИТ-инфраструктуру и мигрировать в облака. В целом, по итогам 2016 г. расходы на ИТ в финансовых организациях выросли, констатируют составители обзора « ИТ в банках и страховых компаниях 2017 » . Положительное влияние на рынок также оказала активная политика ЦБ по санации банковской отрасли.

Поставки ИТ для финсектора вышли в плюс

По итогам 2016 г. совокупный доход поставщиков ИТ в финансовые организации увеличился на 23% и составил p137,4 млрд, свидетельствуют данные ежегодного рейтинга CNews Analytics. В пересчете на доллары США, выручка 50 крупнейших поставщиков в 2016 г. составила $2,05 млрд, что на 12% больше, чем годом ранее, когда рынок зафиксировал падение на 15% в рублях и 46% в долларовом эквиваленте.

Рост расходов на ИТ происходит на фоне оздоровления банковской отрасли. За год были отозваны лицензии более чем у сотни неблагонадежных кредитных организаций: на 1 января 2017 г. число действующих банков снизилось до 575 по сравнению с 681 годом ранее. В течение текущего года тенденция на сокращение количества банков сохранилась, хотя процесс замедлился – на октябрь 2017 г. на рынке осталось 530 банковских организаций.

Оздоровление банковской отрасли означает поглощение малых банков более крупными, что в свою очередь требует интеграции разнородной ИТ-инфраструктуры: «Происходит укрупнение банков: в результате реорганизации разные банковские системы необходимо приводить к единому техническому знаменателю. Большие данные, а также технологии, обеспечивающие защиту информации, идентификацию клиентов по биометрическим признакам (голос, радужка глаза и т.д.) – это те драйверы, которые обеспечат развитие ИТ в банковской сфере в ближайшие годы», – полагает Юрий Мазуров, руководитель коммерческой дирекции группы «Астерос».

Какие ИТ-проекты интересны банкам?

Крупные государственные банки готовы по-прежнему инвестировать в ИТ, банки среднего размера сокращают или сохраняют расходы на прежнем уровне. Игроки финансовго рынка предпочитают инвестировать в дистанционные сервисы и информационную безопасность, в то же время поставки вычислительного оборудования сокращаются.

Источник: CNews Analytics, 2017

Динамика выручки крупнейших 50 поставщиков ИТ в финсектор согласно рейтингу CNews Analytics, в pмлрд



Большим спросом со стороны банков пользуются облачные технологии, хотя финансовые организации традиционно опасаются уходить в публичные сервисы и предпочитают строить частные облака. В облака устремляются не только централизованные ресурсы, сосредоточенные в ЦОД, но и конечные рабочие станции. Многие банки внедряют решения VDI (Virtual Desktop Infrastructure, инфраструктура виртуальных рабочих мест), когда на рабочих местах устанавливаются тонкие клиенты, а вся вычислительная нагрузка персонального компьютера перемещается в удаленный ЦОД.

CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ для банков 2017



№ 2016 Название компании Город Выручка от проектов в финсекторе в 2016 г., ₽ тыс., включая НДС Выручка от проектов в финсекторе в 2015 г., ₽ тыс., включая НДС Рост выручки от проектов в финсекторе 2016/2015, в % Доля проектов в финсекторе в совокупной выручке, в 2016 г. Доля проектов в финсекторе в совокупной выручке, в 2015 г. 1 Сбербанк Технологии Москва 20 340 812 14 858 241 37% 100% 100% 2 ЦФТ Москва 16 828 748 14 597 636 15% 80% 82% 3 Техносерв Москва 13 543 460 10 719 740 26% 26% 21% 4 ITG (INLINE Technologies Group) Москва 12 039 720 11 727 210 3% 33% 33% 5 Softline Москва 11 232 988 9 598 762 17% 20% 20% 6 Ай-Теко Москва 8 926 531 7 972 578 12% 30% 28% 7 Инфосистемы Джет Москва 8 847 625 6 833 742 29% н/д н/д 8 Ланит Москва 6 380 948 4 619 207 38% 6% 5% 9 Крок Москва 6 271 068 7 037 297 -11% 22% 26% 10 Астерос Москва 4 261 421 4 703 470 -9% 20% 25%

Источник: CNews Analytics, 2017 Перейти к полной таблице

Такой подход позволяет решить сразу несколько задач в части ИТ и информационной безопасности, рассказывает заместитель генерального директора компании «Инфосистемы Джет» Константин Казаков: «Внедрение VDI помогает централизовать управление вычислительными ресурсами, улучшить доступ к бизнес-приложениям, повысить защищенность данных и упростить процедуры развертывания и обслуживания рабочих мест». Эта технология оказалась особенно экономически выгодной для тех заказчиков, у которых есть сеть географически распределенных отделений и для тех, кому необходимо быстро объединить технологические платформы в период слияний и поглощений.

Подробнее читайте в обзоре CNews «ИТ в банках и страховых компаниях 2017».