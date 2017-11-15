CNews выпустил Топ-50 банковских ИТ-поставщиков России. ИТ-бюджеты банков рванули вверх
Банки вынуждены развивать новые каналы взаимодействия с клиентами и модернизировать инфраструктуру, чтобы обеспечить себе конкурентные преимущества. При этом в сложных экономических условиях приходится сокращать затраты на физическую ИТ-инфраструктуру и мигрировать в облака. В целом, по итогам 2016 г. расходы на ИТ в финансовых организациях выросли, констатируют составители обзора «ИТ в банках и страховых компаниях 2017» . Положительное влияние на рынок также оказала активная политика ЦБ по санации банковской отрасли.
Поставки ИТ для финсектора вышли в плюс
По итогам 2016 г. совокупный доход поставщиков ИТ в финансовые организации увеличился на 23% и составил p137,4 млрд, свидетельствуют данные ежегодного рейтинга CNews Analytics. В пересчете на доллары США, выручка 50 крупнейших поставщиков в 2016 г. составила $2,05 млрд, что на 12% больше, чем годом ранее, когда рынок зафиксировал падение на 15% в рублях и 46% в долларовом эквиваленте.
Рост расходов на ИТ происходит на фоне оздоровления банковской отрасли. За год были отозваны лицензии более чем у сотни неблагонадежных кредитных организаций: на 1 января 2017 г. число действующих банков снизилось до 575 по сравнению с 681 годом ранее. В течение текущего года тенденция на сокращение количества банков сохранилась, хотя процесс замедлился – на октябрь 2017 г. на рынке осталось 530 банковских организаций.
Оздоровление банковской отрасли означает поглощение малых банков более крупными, что в свою очередь требует интеграции разнородной ИТ-инфраструктуры: «Происходит укрупнение банков: в результате реорганизации разные банковские системы необходимо приводить к единому техническому знаменателю. Большие данные, а также технологии, обеспечивающие защиту информации, идентификацию клиентов по биометрическим признакам (голос, радужка глаза и т.д.) – это те драйверы, которые обеспечат развитие ИТ в банковской сфере в ближайшие годы», – полагает Юрий Мазуров, руководитель коммерческой дирекции группы «Астерос».
Какие ИТ-проекты интересны банкам?
Крупные государственные банки готовы по-прежнему инвестировать в ИТ, банки среднего размера сокращают или сохраняют расходы на прежнем уровне. Игроки финансовго рынка предпочитают инвестировать в дистанционные сервисы и информационную безопасность, в то же время поставки вычислительного оборудования сокращаются.
Динамика выручки крупнейших 50 поставщиков ИТ в финсектор согласно рейтингу CNews Analytics, в pмлрд
Большим спросом со стороны банков пользуются облачные технологии, хотя финансовые организации традиционно опасаются уходить в публичные сервисы и предпочитают строить частные облака. В облака устремляются не только централизованные ресурсы, сосредоточенные в ЦОД, но и конечные рабочие станции. Многие банки внедряют решения VDI (Virtual Desktop Infrastructure, инфраструктура виртуальных рабочих мест), когда на рабочих местах устанавливаются тонкие клиенты, а вся вычислительная нагрузка персонального компьютера перемещается в удаленный ЦОД.
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ для банков 2017
|№ 2016
|Название компании
|Город
|Выручка от проектов в финсекторе в 2016 г., ₽ тыс., включая НДС
|Выручка от проектов в финсекторе в 2015 г., ₽ тыс., включая НДС
|Рост выручки от проектов в финсекторе 2016/2015, в %
|Доля проектов в финсекторе в совокупной выручке, в 2016 г.
|Доля проектов в финсекторе в совокупной выручке, в 2015 г.
|1
|Сбербанк Технологии
|Москва
|20 340 812
|14 858 241
|37%
|100%
|100%
|2
|ЦФТ
|Москва
|16 828 748
|14 597 636
|15%
|80%
|82%
|3
|Техносерв
|Москва
|13 543 460
|10 719 740
|26%
|26%
|21%
|4
|ITG (INLINE Technologies Group)
|Москва
|12 039 720
|11 727 210
|3%
|33%
|33%
|5
|Softline
|Москва
|11 232 988
|9 598 762
|17%
|20%
|20%
|6
|Ай-Теко
|Москва
|8 926 531
|7 972 578
|12%
|30%
|28%
|7
|Инфосистемы Джет
|Москва
|8 847 625
|6 833 742
|29%
|н/д
|н/д
|8
|Ланит
|Москва
|6 380 948
|4 619 207
|38%
|6%
|5%
|9
|Крок
|Москва
|6 271 068
|7 037 297
|-11%
|22%
|26%
|10
|Астерос
|Москва
|4 261 421
|4 703 470
|-9%
|20%
|25%
Источник: CNews Analytics, 2017Перейти к полной таблице
Такой подход позволяет решить сразу несколько задач в части ИТ и информационной безопасности, рассказывает заместитель генерального директора компании «Инфосистемы Джет» Константин Казаков: «Внедрение VDI помогает централизовать управление вычислительными ресурсами, улучшить доступ к бизнес-приложениям, повысить защищенность данных и упростить процедуры развертывания и обслуживания рабочих мест». Эта технология оказалась особенно экономически выгодной для тех заказчиков, у которых есть сеть географически распределенных отделений и для тех, кому необходимо быстро объединить технологические платформы в период слияний и поглощений.
Подробнее читайте в обзоре CNews «ИТ в банках и страховых компаниях 2017».