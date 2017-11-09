В России начинается тестирование единой биометрической системы для банков

В декабре в ограниченном количестве российских банков начнется тестирование единой биометрической системы, которая позволит удаленно идентифицировать клиентов по лицу и голосу. По всей стране система заработает в середине 2018 г.

Старт тестирования

Тестирование единой биометрической системы, которая позволит удаленно идентифицировать клиентов, начнется в российских банках в декабре 2017 г., сообщает новостной ресурс RNS со ссылкой на пресс-службу компании «Ростелеком». Система позволит физическим лицам дистанционно подтверждать свою личность и получать услуги, не появляясь непосредственно в отделении банка.

Тестирование системы будет проходить в ограниченном количестве банков, сообщает «Ростелеком». По всей России она начнет работать примерно в середине 2018 г., поскольку для этого необходимо принять поправки в закон о противодействии отмыванию доходов, касающиеся идентификации клиентов в банках. Поправки, принятые Госдумой в первом чтении в сентябре, содержат перечень биометрических параметров, которые будет использовать новая система.

Банки будут подключены к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), через которую уже предоставляются некоторые госуслуги. В настоящий момент в системе хранятся фотографии, номера телефонов и паспортные данные граждан, а также СНИЛС и ИНН. Удаленная идентификация в банке станет возможной, если к этим данным добавить снимок лица и запись голоса. Чтобы они попали в общую базу, пользователь должен лично посетить отделение какого-либо банка и оставить там свои параметры, после чего сможет дистанционно подтверждать свою личность во всех банках, работающих с системой.

Единая биометрическая система

Единая биометрическая система для удаленной идентификации клиентов банков создается с 2016 г. Затраты на ее создание оцениваются в 247,6 млн руб, не считая расходов самих банков на оборудование. По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, тестирование системы должно было начаться летом 2017 г., однако для реализации проекта потребовалось больше времени, чем предполагалось. Набиуллина считает введение удаленной идентификации в банках задачей первостепенной важности.

В декабре в российских банках начнется тестирование единой биометрической системы

Как отмечает первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова, в будущем единую биометрическую систему будут использовать не только банки, но также страховые компании и пенсионные фонды. Также возможно применение этой системы в МФЦ и органах, выдающих гражданам паспорта, равно как и в различных организациях в медицинской и образовательной сфере.

В начале ноября председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин сообщил изданию «Известия», что система будет бесплатной для банков до 2020 г., однако потом за ее использование придется платить. Для крупных организаций будут предусмотрены скидки, также стоимость услуги будет меньше, если банк поставляет системе много биометрических данных. «Ростелеком» в ответ заявил, что об условиях оплаты говорить пока рано. Центробанк отметил, что предоставление удаленных услуг само по себе станет для банков способом сэкономить.