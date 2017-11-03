Сбербанк закупает «железо» категории high-end на 2 миллиарда

Запущенная ранее процедура закупки Сбербанком «железа» IBM, Oracle и HPE на $48 млн была отменена, но вместо нее банк объявил отдельные многомиллионные тендеры — пока в отношении техники двух из этих вендоров.

Одна отмена и два запуска

Сбербанк отменил свой масштабный тендер на поставку серверного оборудования категории high-end (высшего уровня) за $48 млн (порядка 2,8 млрд руб. по курсу ЦБ на 3 ноября 2017 г.), но запустил по этой же тематике два других — на $26 млн (1,52 млрд руб.) и $5,7 млн (330 млн руб.), что совокупно составляет порядка 1,85 млрд руб.

Причину отмены заказчик пояснил в протоколе «изменившейся потребностью в оборудовании». И отмена и запуски процедур произошли в один день — 1 ноября 2017 г. По ряду признаков, описанных ниже, не исключено, что в ближайшее время будет объявлен еще один тендер в отношении серверного оборудования категории high-end. Если этого не произойдет, то упомянутое уменьшение потребностей банка составит $6,3 млн (368 млн руб.).

Все контракты предусматривали и предусматривают поставки «железа» в течение двух лет с последующим пятилетним обслуживанием.

От чего отказался Сбербанк

Как можно заключить из документов отмененного 48-миллинного тендера, банк планировал в рамках трех лотов закупить «железо» IBM, Oracle и Hewlett Packard Enterprise (HPE). Это следует из условий о том, что претенденты должны были обладать статусом дистрибьютора одного из этих вендоров, не имели права представлять нескольких производителей одновременно и не могли стать победителями более чем по одному лоту.

Сбербанк выделил на «железо» высшей категории почти 2 миллиарда

«Победитель первого лота не может быть признан победителем второго и третьего лотов. Победитель второго лота не может быть признан победителем третьего лота. Победители первого, второго и третьего лота не могут предоставлять продукцию одного и того же производителя, — говорилось в документации.

Предельная сумма договора по первому лоту составляла $24 млн, по второму — $14,4 млн, по третьему — $9,6 млн. Торговаться на аукционе претенденты на контракт должны были, исходя из совокупной стоимости владения одним сервером, что включает в себя расходы заказчика на приобретение и на 5-летние обслуживание. По первому лоту начальная сумма стоимости такого владения была выставлена на уровне $996,2 тыс., по второму и третьему — $1,7 млн.

Что банк планирует закупить теперь

В новом тендере на $26 млн вендор четко прописан в техзадании — Oraclе. Начальная сумма совокупной стоимости владения одним сервером этого производителя выставлена на уровне $1,6 млн.

В тендере на $5,7 млн вендор также прописан безальтернативно — IBM. Начальная сумма совокупной стоимости владения одним сервером этой компании установлена на уровне $1,9 млн.

Таким образом, если банк в ближайшее время объявит по тематике серверного оборудования категории high-end еще один тендер, то он очевидно будет касаться «железа» HPE.

Недавние «железные» закупки Сбербанка

Напомним, недавно сбербанк и его дочерняя сервисная структура концентрированно выделили порядка $186 млн (около 11 млрд руб. по курсу ЦБ на 11 октября 2017 г.) на закупку «железа», техподдержки и ПО различных зарубежных производителей. Тогда банк искал поставщиков систем хранения данных (СХД) категории Middle-range (среднего уровня) на общую сумму в $90 млн (5,2 млрд руб.) Банковская «дочка» «Сбербанк сервис» намеревалась закупить «железо», сервис Smartnet (техподдержка оборудования) и ПО Cisco на $50 млн (2,9 млрд руб.).

При этом не увенчалась успехом попытка Сбербанка выбрать компанию для передачи ему серверного оборудования RISC-архитектуры категории Middle-range. На «железо» данного класса было выделено $46 млн (2,7 млрд руб.), однако 9 октября 2017 г. никто из семи неназванных в протоколе приглашенных участников на торги не явился.