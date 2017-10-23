MasterCard запустила скрытый от глаз блокчейн

MasterCard предложила избранным разработчикам поработать с блокчейн API собственной разработки, где реализован распределенный, но скрытый реестр. Видеть детали по транзакциям, зафиксированным в таком блокчейне, могут только участники сделки.

Блокчейн MasterCard

Компания MasterCard открыла разработчикам созданную ею блокчейн-технологию – ее смогут протестировать избранные финансовые учреждения и предприниматели. Технология будет работать по модели B2B (business-to-business), то есть обслуживать расчеты между компаниями. С ее помощью MasterCard надеется сделать более простым и прозрачным перемещение средств через границы государств.

В ходе разработки MasterCard подала более 35 патентных заявок на свои блокчейн-решения а также вложилась в нью-йоркскую компанию Digital Currency Group, которая является инкубатором проектов в сфере биткоина и блокчейна. Помимо этого MasterCard присоединилась к некоммерческому консорциуму Enterprise Ethereum Alliance, который исследует возможности применения блокчейна криптовалюты Ether в бизнесе.

Как это работает

По словам Рикардо Соты (Ricardo Sota), менеджера отдела платежных инноваций в MasterCard Labs, новая технология основана на распределенном, но непрозрачном реестре. Децентрализованная база с контролируемым доступом позволит увидеть детали той или иной транзакции только ее непосредственным участникам. Сота утверждает, что при таком подходе участникам системы не придется жертвовать производительностью или масштабируемостью для размещения распределенного реестра.

MasterCard открыла разработчикам собственный блокчейн

MasterCard намерена совместить блокчейн со своей уже существующей платежной сетью, чтобы ее клиенты могли по своему усмотрению пользоваться тем или иным способом оплаты, выбрав либо MasterCard API, либо блокчейн API. Благодаря тому, что сеть MasterCard насчитывает около 22 тыс. финансовых учреждений, отправить блокчейн-платеж по одной сети можно будет довольно далеко, утверждает компания.

Блокчейн-API MasterCard может быть использован не только для транзакции по картам, но вообще для любых операций в сфере платежей, логистики или торговли. Сота выразил надежду что разработчики также заинтересуются неплатежными функциями, такими как подтверждение личности или подлинности покупки.

Технология блокчейн

Блокчейн («цепочка блоков») — это технология, лежащая в основе криптовалюты Bitcoin. Она представляет собой аналог публичной книги приходно-расходных операций. Когда пользователь системы решает совершить транзакцию, он объявляет об этом всем участникам системы, и данные о его транзакции записываются в блок. Когда блок достигает определенных размеров, он записывается в конец цепочки блоков.

Блокчейн представляет собой децентрализованную базу данных, копии которой имеются во множестве компьютеров пользователей со всего мира, что делает ее взлом непосильной задачей. Транзакции записываются в блок с использованием цифровых подписей участников сделки. Чтобы встроить блок в цепочку, применяется идентификатор, рассчитываемый в ходе сложных математических операций.

Что такое Ethereum

Ethereum, которой также интересуется MasterCard, — это открытая платформа, позволяющая использовать блокчейн вместо традиционной юридической процедуры при проведении денежных операций. Идею платформы сформулировал в 2013 г. канадский программист российского происхождения Виталик Бутерин, основатель журнала Bitcoin Magazine. В июле 2015 г. платформа начала работу.

У платформы есть своя криптовалюта — Ether. Авторы проекта позиционируют ее не только как собственно валюту, а как средство для фиксирования сделок с помощью так называемых «умных контрактов». В таком контракте оговариваются условия сделки, и он записывается в блокчейн, что делает безопасным заключение сделки с непроверенным партнером.