Руководители Минкомсвязи, РЖД, Сбербанка, «Аэрофлота» выступят на CNews FORUM

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Крупнейшие игроки российского и мирового ИТ-рынка поделятся в рамках CNews FORUM 2017 своим видением тенденций развития цифровой экономики. Ключевое ИТ-событие года состоится 9 ноября 2017 г., в его работе примут участие более 1,5 тыс. человек.


9 ноября 2017 г. в юбилейный десятый раз состоится CNews FORUM 2017. В рамках мероприятия состоится награждение премией CNews Awards, которая отмечает максимально эффективные вклады в информационные технологии за прошедший год.

Участие в CNews FORUM 2017 подтвердили ИТ-директора и ИТ-руководители корпораций, вошедших в «Топ-100 самых крупных компаний по объему реализации продукции в России».

В работе форума примут участие более 1500 человек, прозвучит около 100 докладов ведущих спикеров мирового и российского рынка.

Программа форума обещает пройти в привычном порядке: в первой части состоится общее пленарное заседание, во второй части делегатам будут доступны тематические секции: «Госсектор», «Банки», «Безопасность», «Розница», «Облачные технологии» и Business Intelligence.

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2017 можно уже сейчас.

Директор по ИТ Российских железных дорог Евгений Чаркин

В качестве спикеров на CNews FORUM 2017 выступят представители ведущих компаний России.

Старший вице-президент, и. о. руководителя блока технологии Сбербанка Никита Волков

В рамках пленарной части и секции «Госсектор» выступят:

  • Михаил Евраев, заместитель министра связи и массовых коммуникаций;
  • Евгений Чаркин, директор по информационным технологиям РЖД;
  • Никита Волков, старший вице-президент, и.о. руководителя блока «Технологии», Сбербанк;
  • Ринат Гимранов, начальник управления ИТ «Сургутнефтегаза»;
  • Кирилл Богданов, заместитель генерального директора по ИТ «Аэрофлота»;
  • Максут Шадаев, заместитель председателя правительства Московской области — министр госуправления, ИТ и связи Московской области;
  • Денис Чамара, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга;
  • Владимир Рахтеенко, генеральный директор, группа компаний Custis;
  • Сергей Размахаев, генеральный директор Unify в России и странах СНГ;
  • Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям фирмы «1С»;
  • Эдуард Лысенко, заместитель руководителя Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы;
  • Леонид Юхневич, руководитель ФГБУ ИАЦ Судебного департамента;
  • Роман Калина, заместитель руководителя ФГБУ ИАЦ Судебного департамента;
  • Андрей Кошкин, руководитель департамента ИТ и защиты информации, Фонд социального страхования;
  • Павел Ципорин,  директор департамента информационных технологий ХМАО — Югры;
  • Олег Соколов, министр информатизации и связи Республики Мордовия;
  • Сергей Харламов, заместитель начальника управления, администрация губернатора Белгородской области;
  • Юрий Бутенко, начальник отдела ИТ Федеральной службы по аккредитации;
  • Вячеслав Солопов, директор по консалтингу «Консист бизнес групп»;
  • Мария Стисон, заместитель генерального директора, «Мегар».

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-решений, а также представителей отделов ИТ госструктур. Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес-издания. Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 22 000 руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* — в случае подтверждения от CNews Conferences

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону: +7 495 363-11-11, доб. 1326,

e-mail: events@cnews.ru, Алексей Четвернин

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