Тинькофф банк купил компанию, основанную сыном Сергея Кириенко

Тинькофф банк стал владельцем 55-доли в компании CloudPayments, занимающейся предоставлением сетевых платежных решений для бизнеса. К ее созданию приложил руку сын первого замруководителя Администрации Президента Сергея Кириенко.

Приобретение «Тинькофф»

Группа Тинькофф банка приобрела 55-процентную долю в российской компании CloudPayments. По данным «Форбс», к созданию этого конструктора платежных решений для интернет-бизнеса через инвестфонд Titanium Investments имел прямое отношение Владимир Кириенко — сын Сергея Кириенко, первого заместителя руководителя Администрации Президента России. (Подробнее об этом ниже.)

Сделка была закрыта 11 октября 2017 г., ее условия стороны не раскрывают. В периметр сделки попали все компании, которые входят в группу CloudPayments: подразделения в Казахстане и Латвии, а также компания CloudKassir, предоставляющая виртуальные кассы для интернет-магазинов. В банке за счет приобретения намереваются усилить направление интернет-эквайринга и услуг для бизнеса.

«Тинькофф» вправе выкупить оставшуюся долю в течение двух лет, однако пока по заверению пресс-службы банка, оставшиеся 45% купленного бизнеса по-прежнему принадлежат его основателям и сотрудникам.

Банк Олега Тинькова приобрел 55% в CloudPayments

Бренд CloudPayments сохранится и продолжит развиваться, изменений в штате не намечается, никаких перемен для клиентов и партнеров CloudPayments не планируется. Компанию, как и раньше, будут возглавлять основатели Дмитрий Спиридонов и Константин Ян. При этом менеджеры Тинькофф банка войдут в правление CloudPayments.

Формальные и неформальные владельцы CloudPayments

В базе ЕГРЮЛ по состоянию на утро 12 октября 2017 г. сделка пока никак не отражена. Ее соучредителями числятся Александр Айвазов с долей в 31,9%, Дмитрий Спиридонов — 31,3%, Константин Ян — 31,3% и Роберт Гндолян — 5,6%. Спиридонов заявлен гендиректором.

По данным базы «Контур.фокус», до февраля 2016 г. в состав соучредителей входило ООО «Титаниум инвестментс» — юрлицо вышеупомянутого инвестиционного фонда Titanium Investments. В свою очередь его бывшими соучредителями «Контур.фокус» с пометкой «предположительно» указывает Александра Назарова, Анну Котельникову, Елену Гаврилову и упоминавшегося в начале материала Владимира Кириенко. Доли их бывшего участия не указаны. Нынешним 100-процентным учредителем заявлен Айвазов.

В начале 2015 г. «Форбс» со ссылкой на Айвазова писал, что Айвазов и Владимир Кириенко создали Titanium Investments в 2013 г. для инвестиций в венчурные проекты. Начальный капитал фонда составил $47,8 млн. Свою часть средств для фонда, по словам Айвазова, Кириенко получил от успешной продажи доли в Саровбизнесбанке, который ранее возглавлял.

Несколько фактов о CloudPayments

На своем сайте CloudPayments позиционирует свою систему как многопрофильный процессинговый центр для обработки платежей по банковским картам международных платежных систем Visa и MasterCard, а также по картам национальной платежной системы «Мир».

По данным «Контур.фокус», на конец 2016 г. баланс компании составлял 13,2 млн руб., выручка — 65,7 млн руб. при годовом росте на 583%, чистая прибыль — 1,4 млн руб.