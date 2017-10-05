Qiwi покупает «Рокетбанк» и «Точку». Центробанк возражает

Платежная система Qiwi договорилась с банком «Открытие» о покупке ПО и финтех-брендов «Рокет» и «Точка». Но ЦБ, которые ввел временную администрацию в «Открытие», решил изучить данную сделку.

Qiwi покупает «Рокетбанка» и «Точка»

Платежная система Qiwi договорилась с банком «Открытие» о покупке финтех-проектов «Рокетбанк» и банка «Точка». Об этом агентству ТАСС заявил гендиректор и основной владелец Qiwi Сергей Солонин.

Речь идет о покупке соответствующих брендов и программного обеспечения, на котором работают сервисы «Рокетбанк» и «Точка». По словам Солонина, обсуждается также и перевод сотрудников этих проектов в Qiwi. Сумма сделки не раскрывается. Счета клиентов «Рокетбанка» и «Точка» останутся в банке «Открытие».

Переговоры между сторонами происходили в начале августа 2017 г., уточнили в пресс-службе Qiwi. В то же время в конце августа Центробанк (ЦБ), из-за финансовых трудностей банка «Открытие», ввел в нем временную администрацию.

ЦБ проверит сделку

В «Открытии» вводится временная администрация, и банк подвергнут санации за счет Фонда консолидации банковского сектора. Сделка же по продаже «Рокетбанка» и «Точка» обсуждалась с прежней администрацией «Открытие».

В ЦБ оперативно отреагировали на сообщение о продаже «Рокетбанка» и «Точка». В пресс-службе банковского регулятора заявили агентству «Интерфакс», что продажа данных брендов будет изучаться временной администрацией банка «Открытие». После этого сделка будет либо подтверждена, либо отменена.

Покупка Qiwi «Рокетбанка» и «Точки» еще может быть отменена Центробанком

Аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын оценивает сумму сделки по покупке Qiwi брендом и ПО «Рокетбанка» и «Точка» в 180-240 млн руб. «Безусловно, диверсицифированному финансовому холдингу, чьей ключевой стратегией является онлайн и мобайл, необходимы собственные инструменты такого рода, - говорит Делицин. - Приобретаемое ПО может использоваться для предоставления инфраструктуры дистанционного обслуживания банкам, т.е. выглядит вполне логично в рамках финтех-стратегии».

Сложная история «Рокетбанка» и «Точка»

Напомним, «Рокетбанк» - виртуальный банк, представляющий из себя мобильное приложение для управления личными финансами. Клиенты «Рокетбанка» имеет счет в реальном банке - партнере сервиса.

Изначально «Рокетбанк» принадлежал фонду Runa Capital, а партнером проекта выступал банк «Интеркоммерц». В 2015 г. у «Интеркоммерца» была отозвана лицензия, после чего счета клиентов «Рокетбанка» были переведены в банк «Открытие». В 2016 г. «Открытие» стал собственником «Рокетбанка».

Банк «Точка» - виртуальный банк для предпринимателей. Проект был запущен командой уральского «Банк 24», у которого ЦБ в 2014 г. отозвал лицензию. «Точка» изначально принадлежал банку «Открытие».

Как «Открытие» покупала Qiwi

Группа «Открытие», частью которой является банк «Открытие», с 2015 г. является акционером Qiwi. Тогда группа обменяла принадлежащие ей платежные системы «Рапида» и Contact на 9,3% акций Qiwi.

До недавнего времени группа «Открытие» видела большие перспективы в Qiwi. В июне группа объявила об оферте на выкуп акций Qiwi. Группа «Открытие» хотела увеличить свою долю в Qiwi до 47% акций, потратив на выкуп ценных бумаг $700 млн.

Группа «Открытие» также вела переговоры с Сергеем Солониным о его участии в оферте. Однако в итоге Солонин не стал продавать свои акции, и группа «Открытие» не смогла набрать числа акционеров, достаточного для завершения оферты. Но в начале августа 2017 г. «банк Открытие» купил 12,2% акций Qiwi на $99,5 млн, что на тот момент увеличило долю всей группы «Открытие» в платежной системе до 15,6%.