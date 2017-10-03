Назван руководитель ИТ в объединенном банке ВТБ и ВТБ 24

Департамент информационных технологий, который возникнет после объединения банков ВТБ и ВТБ 24 возглавит Сергей Баранов, недавно возглавивший департамент ИТ в ВТБ.

Будущий глава единого ДИТ ВТБ

После объединения банков ВТБ и ВТБ 24, которое состоится в начале января 2018 г., будущий единый департамент информационных технологий учреждения возглавит Сергей Баранов, недавно назначенный на должность главы департамента ИТ в банке ВТБ.

В этом качестве Сергея Баранова представила коллективу заместитель президента ВТБ Ольга Дергунова.

Как рассказал CNews Сергей Баранов, объединение ИТ-инфраструктуры ВТБ и ВТБ 24 будут готовы к объединению к 1 января 2018 г.

Ход объединения ИТ ВТБ и ВТБ 24

В настоящее время ВТБ и ВТБ 24 занимаются объединением двух организаций в одну структур с единой региональной сетью продаж и обслуживания, единым продуктовым рядом, обязательной отчетностью. В результате объединенная инфраструктура должна обеспечить всем существующим клиентам уровень сервиса лучше, чем тот, который был раньше.

Сергей Баранов возглавит Департамент информационных технологий после объединения ВТБ и ВТБ 24

По словам Сергея Баранова, задачу объединения ИТ-систем двух банков облегчила единая стратегия их развития, которая была выработана Координационным технологическим советом группы ВТБ, который определял ИТ-развитие входящих в группу компаний.

Кто такой Сергей Баранов

Руководителем департамента информационных технологий ВТБ Сергей Баранов был назначен в сентябре 2017 г.

До этого, начиная с 2011 г., он занимал должность заместителя главы департамента информационных технологий ВТБ. Ранее, с декабря 2008 г. Баранов работал руководителем департамента информационных технологий «ВТБ капитал».

За время карьеры Сергей Баранов занимал должности руководителя департамента информационных технологий, вице-президента и кластер-менеджера по развивающимся странам в Дойче банке (Deutsche Bank) и старшего инженера в банке ING.