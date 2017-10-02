Luxoft купила ИТ-поставщика Raiffeisen Bank

Новая сделка Luxoft

Офшорный разработчик ПО Luxoft объявил о приобретении швейцарской компании Unafortis.

Unafortis занимается внедрением банковского ПО Avaloq, разработанного одноименной швейцарской компанией и внедренной в более чем в 155 финансовых организациях. На базе Arizon, совместной разработки банка и Avaloq, работает австрийский Raiffeisen Bank.

Продавцами Unafortis выступили другая швейцарская компания - Königstein Holding, а также физические лица: Андре Пьер Мюллер (André Pierre Müller), Дино Дуэли (Dino Duelli), Олафф Херман (Olaf Hermann) и Роналд Роцциолети (Ronald Roccioletti).

Сколько Luxoft заплатит за Unafortis

По условиям соглашения в момент закрытия сделки Luxoft заплатит за Unafortis 15,7 млн швейцарских франков ($16,2 млн). Также сделка содержит ряд отложенных обязательств. В случае достижения Unafortis определенных стратегических целей Luxoft доплатит продавцам еще 1 млн швейцарских франков ($1,03 млн). Это увеличит общую сумму сделки до 17 млн швейцарских франков ($17,7 млн).

Luxoft купил компанию Avaloq, на чьем ПО работает австрийский Raiffeisen Bank

Кроме того, в случае достижения Unafortis определенных финансовых показателей в период с 1 октября 2017 г. по 31 марта 2020 г. Luxoft будет должен сделать еще ряд дополнительных платежей в пользу продавцов, размер которых еще не определен. Со своей стороны, продавцы приняли на себя обязательства не заниматься конкурирующим бизнесом и не нанимать к себе сотрудников приобретенной компании.

Luxoft проинтегрирует Unafortis с другой приобретенной компанией

Luxoft надеется интегрировать ресурсы Unafortis с британской компанией Excelian, приобретенной в 2015 г. По условиям той сделки, ее общая сумма могла достигнуть 13,1 млн фунтов ($20,1 млн по курсу на момент совершения сделки). Это позволит Luxoft расширить спектр услуг для сферы банков и финансового управления.

«Усиливающееся регуляторное давление, цифровой «разрыв» и появление новых игроков на рынке приводит к уменьшению прибыли многих банков, - говорится в заявлении Luxoft. - В результате финансовым организациям приходится прибегать к помощи ИТ-платформ для повышения своей прибыльности. Со своей стороны, Luxoft намерен удовлетворить усиливающийся глобальный спрос на банковское ПО с помощью Avaloq».

Кого покупал Luxoft в последнее время

Напомним, что офшорный разработчик Luxoft был создан группой IBS. Штаб-квартира компании находится в Швейцарии. В 2013 г. компания провела IPO на Нью-Йоркской бирже NYSE, после чего занялась скупкой различных активов в ИТ-секторе.

В 2017 г. Luxoft приобрел украинскую компанию InfoPro, специализирующуюся на разработках для американских телекоммуникационных и медиа-компаний, и работающую в финансовом секторе индийскую компанию DerivIT. Сумма этих сделок составила $28,3 млн и $20 млн соответственно.

В 2016 г. были приобретены шведская компания Pelagicore, разрабатывающая решения в области свободного программного обеспечения (СПО) для автомобильной отрасли, немецкая компания Symtavision, также работающая в автомобильной сфере, и американский ИТ-консультант Insys Group. Суммы сделок составили до $25,1 млн, $5 млн и $71,4 млн соответственно.