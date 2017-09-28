Золотая десятка: Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM 2017

9 ноября 2017 г. в юбилейный десятый раз состоится CNews FORUM 2017.

В рамках мероприятия состоится награждение премией CNews Awards, которая отмечает максимально эффективные вклады в информационные технологии за прошедший год.

В работе форума примут участие более 1500 человек, прозвучит около 100 докладов от ведущих спикеров мирового и российского рынка.

Программа форума обещает пройти в привычном порядке: в первой части состоится общее пленарное заседание, во второй части делегатам будут доступны тематические секции: «Госсектор», «Банки», «Безопасность», «Розница», «Облачные технологии» и Business Intelligence.

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Кирилл Булатов, глава компании «ВЭБ Инновации», советник председателя Внешэкономбанка

В качестве спикеров на CNews FORUM 2017 выступят представители ведущих компаний России.

Секцию «Банки» на CNews FORUM 2017 представят ключевые игроки финансового рынка: Кирилл Булатов, глава компании «ВЭБ Инновации», советник председателя Внешэкономбанка; Оксана Смирнова-Крелль член правления, вице-президент, руководитель информационно-технологического блока МТС-банка; Алгирдас Шакманас, вице-президент, руководитель блока «Цифровой бизнес» Промсвязьбанка; Алексей Казарцев, представитель России в рабочей группе по финансовым услугам Делового совета Брикс, Финансово-банковская ассоциация Евроазиатского сотрудничества; Эллиот Гоймахан, «Легкий Банк»; Михаил Попов, СЕО TalkBank; Саргис Атанесов, вице-президент, руководитель корпоративного интернет-банка управления развития ИС Райффайзенбанка; Варвара Курникова, вице-президент, ведущий менеджер проектов развития электронного бизнеса Райффайзенбанка; Артур Зубанов ИТ-директор Первоуральскбанка; Олег Шкинев, вице-президент холдинга ITG.

Оксана Смирнова-Крелль, руководитель ИТ-блока, вице-президент МТС-банка

Также в качестве спикеров на форуме выступят: директор по информационным технологиям, Дмитрий Чаркин, РЖД; Сергей Емельченко, заместитель генерального директора по информационным технологиям, развитию новых продуктов, ФГУП «Почта России»; Дмитрий Алтухов, руководитель Блока информационных технологий «Северсталь»; Фабрисио Гранжа, директор по ИТ «Ленты» Всеволод Кузьмич; ИТ-директор ГК «Дикси» Владимир МуравьевСергей Дунаев, директор по информационным технологиям «Северсталь Менеджмент», Юрий Секликов, директор по ИТ сети ювелирных магазинов 585GOLD; Александр Спиридонов, менеджер розничных информационных систем, Adidas; Владимир Рахтеенко, генеральный директор, группы компаний CUSTIS; Ринат Гимранов, начальник управления ИТ «ОАО Сургутнефтегаз».

Алгирдас Шакманас, вице-президент, руководитель блока «Цифровой бизнес» Промсвязьбанка

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