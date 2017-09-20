Сбербанк запустил собственную бесплатную CRM-систему

Сбербанк предлагает своим клиентам CRM-систему, в которой бесплатно можно использовать собственно CRM, чат для сервиса и продаж, встроенную телефонию, аналитику и интеграции. Заплатив 550 руб. в месяц за каждого сотрудника, можно подключить финансы, заказы, склад, маркетинг и рассылки. Оператором системы являются «Свежие решения».

Запуск CRM

Сбербанк сообщил о запуске собственной CRM-системы, которой его заказчики могут пользоваться бесплатно. Система для управления их клиентской базой даст возможность систематизировать все имеющиеся данные о клиентах. Это поможет избежать случаев прерывания процесса заключения сделки, что в конечном счете приведет к росту продаж, уверены в банке. Оператором сервиса стал FreshOffice.

FreshOffice — это бренд санкт-петербургской компании «Свежие решения», под которым создаются CRM-системы и клиентские решения. По данным ЕГРЮЛ, 35% акций «Свежих решений» принадлежит ООО «Империус Инвестментс», 25% — ООО «Петрополь», 25% — гендиректору компании Игорю Сугначу, 15% — Лилии Головиной.

Зачем это нужно

В Сбербанке обращают внимание своих клиентов на то, что во многих компаниях клиентские базы до сих пор имеют вид отдельных файлов на компьютерах у менеджеров. Компания может потерять базу, если менеджер сменил место работы. Отсутствие систематизированной базы данных о клиентах и продажах мешает увидеть возможности для повторного заключения сделок с одним и тем же клиентом. Банк утверждает, что его CRM поможет избежать этих проблем.

По словам старшего вице-президента Сбербанка Теймура Штернлиба CRM-система и другие небанковские инструменты помогают клиентам «избавиться от рутины, уменьшить объем бумажной работы, снизить издержки и отладить бизнес-процессы». В Сбербанке заявляют, что намерены увеличить количество собственных небанковских сервисов и создать из них экосистему, которая в состоянии удовлетворить самые разнообразные запросы бизнеса, в первую очередь малого.

Что умеет CRM Сбербанка

Система позволяет настроить различные уровни доступа для разных сотрудников. Присутствует также защита от утечек информации. Основными возможностями CRM клиенты могут пользоваться бесплатно и без ограничения по количеству пользователей.

FreshOffice — это бренд компании «Свежие решения», под которым создаются CRM-системы



Система накапливает и сохраняет данные о клиентах, распределяя их по категориям, типам и т. д. Также она «запоминает», каким образом та или иная компания оказалась в базе — через поисковик, рекламную ссылку или соцсети. Предусмотрен механизм сортировки задач, которые можно распределять между менеджерами. Задачи сортируются согласно их важности. Система покажет, если какие-то из них были забыты или не выполнены. Кроме того, в CRM видны все сделки и их этапы, от начала переговоров до осуществления продажи.

Через CRM Сбербанка можно принимать сообщения с веб-сайта, из соцсетей и мессенджаров — все они отображаются в одном окне и сохраняются в системе. Здесь же можно отправлять письма, которые система воспринимает как задачи.

Платные преимущества

Бесплатная версия — так называемый тарифный план «Продажи» — включает в себя собственно CRM, чат для сервиса и продаж, встроенную телефонию, аналитику и интеграции.

Платная версия — тарифный план «Управление» — предлагает кроме этого такие модули как документы, финансы, заказы, склад, маркетинг и рассылки. Сбербанк акцентирует внимание на том, что этот набор услуг охватывает полный цикл работы компании. Кроме того, предоставляется привилегированная поддержка CRM. Стоимость платной версии составляет 550 руб. в месяц за каждого сотрудника.

Регистрация проходит следующим образом. Клиент нажимает кнопку «Зарегистрироваться» на сайте sb-crm.ru и получает на почту письмо с кодом подписки, логином и паролем. Далее ему достаточно перейти по предоставленной ссылке и начать использовать систему. По истечении пробного периода ему предложат подключить платные опции, но он может остаться на бесплатном тарифе.