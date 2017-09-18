В «Сбербанк онлайн» многочасовой сбой

В течение нескольких часов пользователи приложения «Сбербанк онлайн» с мобильных устройств на Android, а также с ПК с различными браузерами не могли попасть в свои личные кабинеты.

Сбой в «Сбербанк онлайн»

Утром 18 сентября 2017 г. пользователи приложения «Сбербанк онлайн» начали жаловаться в соцсетях на некорректную работу сервиса. По комментариям клиентов можно заключить, что при использовании мобильных устройств проблемы возникали у владельцев гаджетов на Android, в то время как с iOs сервис оставался доступен.

При этом как минимум часть пользователей была не в состоянии попасть в «Сбербанк онлайн» и со стационарных компьютеров — вне зависимости от того, какие на них были установлены браузеры. Некоторые отмечали, что система стала выдавать им сообщение о том, что версия приложения устарела, однако обновить ее они не могли.

К моменту выхода материала в пресс-службе банка сообщили CNews, что некоторые пользователи Android и веб-версии «Сбербанк онлайн» испытывали сложности со входом в систему «в течение непродолжительного времени». «В настоящее время проблема устранена, и все клиенты могут пользоваться привычным для себя приложением и сайтом Сбербанка, — добавили собеседники редакции. — Благодарим наших клиентов за понимание и приносим извинения за доставленные неудобства».

Пользователи «Сбербанк онлайн» не смогли зайти в личные кабинеты

Отметим, что сотрудники банка продолжали рассылать в соцсетях сообщения о том, что все должно заработать «в ближайшее время», еще как минимум за 15 минут до прихода этого сообщения.

Гневные комментарии клиентов

О приблизительном времени начала сбоя можно судить, например, по комментарию на странице банка «Вконтакте» Владимира Гартмана. «Сегодня, 18 сентября 2017 г., с 09:00 (по московскому времени) не могу открыть страницу “Сбербанк онлайн”. Пробовал из двух браузеров. Ответьте, пожалуйста, в чем дело?».

О проблемах с доступом на банковский сайт упоминает Алена Назарова. «Ни сайт, ни приложение, ни, даже горячая линия — ничего не работает», — написала она в районе 11 утра. «Что со Сбербанком? Зайти нельзя на сайт», — подтвердил ее слова Женя Ячменев.

Как можно судить по ленте комментариев, представители банка начали реагировать на эти сообщения далеко не сразу, что вызвало дополнительное возмущение клиентов. «Дали бы хоть какие-то объяснения тому, что в данный момент происходит. Что за бред», — написал в частности Roman Savkin.

Обратную связь клиенты получили в двенадцатом часу. От имени «Сбербанка» пользователи стали получать сообщения примерно одинакового содержания: «Благодарим за сигнал. Уже разбираемся с проблемой, в ближайшее время должно заработать».

Предыдущий скандал со «Сбербанке»

Напомним, совсем недавно, 11 сентября 2017 г. по многочисленным сообщениям пользователей Сбербанка, эта финансовая организация перевела как минимум часть дебетовых карт, находящихся у клиентов, в разряд овердрафтных. То есть по ним, как посчитали клиенты, стал возможным перерасход средств и уход в «минус» — с выплатой за это соответствующих процентов.

На странице банка в соцсети «Вконтакте» клиенты «Сбербанка» успели оставить многочисленные сообщения, свидетельствующие об изменении статуса их карт. Некоторые в доказательство своих слов оставили соответствующие скриншоты.

В банке по факту проблему так и не признали. В пресс-службе организации сообщили CNews, что никаких изменений в условиях обслуживания карт для клиентов не производилось. «Никаких кредитов по дебетовой карте невозможно, хотя она и может отображаться в мобильном приложении как овердрафтная, — заверили собеседники редакции. — В мобильном приложении карты отображаются как овердрафтные, что необходимо для корректной работы приложения с платежами и переводами. Информация, распространяемая в интернете, не соответствует действительности».