Глава JP Morgan предсказал предельный курс биткоина

Глава крупнейшего банка JP Morgan заявил, что биткоин — это рыночный пузырь, который обязательно взорвется, хотя курс этой криптовалюты к тому времени может составлять уже около $20 тыс. за монету. Банкир также пообещал выгонять из своего учреждения тех, кто торгует криптовалютой.

Заявление Даймона

«Биткоин — это мошенничество, и в конечном счете он «взорвется», — такого мнения придерживается американский предприниматель Джейми Даймон (Jamie Dimon), глава крупнейшего финансового холдинга США JP Morgan, передает The Gurdian. По его мнению, криптовалюты годятся только для использования наркодилерами, убийцами и людьми, живущими в местах типа Северной Кореи, Венесуэлы или Эквадора. Таким образом, у биткоина все же может быть свой рынок, но крайне ограниченный, уверен Даймон. Мнение прозвучало сегодня на конференции банка Barclays в Нью-Йорке, США.

Даймон также сказал, что немедленно уволил бы любого сотрудника своего банка, если бы тот торговал биткоинами. «По двум причинам: это против наших правил, и они глупцы. И то, и другое опасно», — считает он. «Эта валюта не будет работать. Не может быть бизнеса, где люди могут изобретать валюту из воздуха и думать, что люди, которые ее покупают, действительно умные», — добавил Даймон.

«Пузырь лопнет»

«Это хуже, чем луковицы тюльпанов», — заметил также Даймон о биткоине, имея в виду известный рыночный пузырь, возникший в Нидерландах в 1636-1637 гг. В этот период в стране аномально возрос спрос на луковицы тюльпанов, которые сначала значительно подорожали, а потом обесценились. Глава JP Morgan предсказал большие потери тем, кто инвестирует в биткоин.

Джейми Даймон, глава крупнейшего финансового холдинга США JP Morgan



«Он может быть около $20 тыс., прежде чем это произойдет, но в конечном счете он взорвется. Честно говоря, я просто шокирован тем, что никто не может увидеть, что он из себя представляет», — сказал Даймон. После его заявления курс биткоина упал примерно на 5%, сейчас монеты торгуются дешевле $4 тыс.

Что такое Bitcoin

Bitcoin – самая популярная в мире криптовалюта, которая, согласно официальной версии, была создана в 2009 г. программистом, известным под именем Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto). Он же создал программное обеспечение, которое позволяет людям «добывать» биткоины, производя на компьютере сложные криптографические вычисления. Истинное имя и личность создателя биткоинов неизвестны.

Биткоины – это децентрализованная валюта. Это значит, что отсутствует единая инстанция, выпускающая и контролирующая монеты, которая была бы способна влиять на их курс и объем в сети, блокировать транзакции, счета и т. д. Биткоинами распоряжается только их владелец. Валюта стала популярной после того, как в 2013 г. курс превысил $1000 за монету.

На днях стало известно, что Китай намерен полностью запретить обмен биткоинов на своей территории. Российские и американские власти разрабатывают механизмы контроля этой криптовалюты в своих странах. Несколько недель назад блокчейн биткоина пережил хардфорк, в результате чего валюта раскололась на две. Блокчейн — это технология распределенного реестра, лежащая в основе криптовалют.