Сбербанк объяснил, как дебетовые карты его клиентов «превратились» в кредитные

Сбербанк дал дополнительные пояснения относительно наделавшей шуму ситуации с «превращением» дебетовых карт в кредитные и пообещал устранить проблему с неверным отображением типа кредитных карт в мобильном приложении.

Три недели на устранение проблем

Сбербанк восстановит корректное отображение типа карт в «Сбербанк онлайн» до конца сентября 2017 г. Напомним, 11 сентября 2017 г. многочисленные пользователи дебетовых карт Сбербанка начали жаловаться на то, что эти карты стали овердрафтовыми — по ним можно уходить в «минус», платя за это проценты.

«В мобильном приложении “Сбербанк онлайн” часть дебетовых карт всегда отображались как овердрафтные. Это осталось с тех пор, когда можно было подключать к своей карте разрешенный овердрафт. К картам класса ниже (например, Electron) овердрафт подключить было нельзя, и они обозначены как дебетовые. Чтобы не путать наших клиентов, мы заменим описание в “Сбербанк онлайн” до конца сентября — все дебетовые карты будут отображаться как дебетовыe», — сказал собеседник RNS. По его заверениям, никаких изменений в условиях обслуживания карт не производилось.

«В редких случаях в связи с особенностями проведения операций по банковским картам возможны ситуации, когда с карты списывается сумма, превышающая доступный расходный лимит, — добавил представитель банка. — В этом случае может образовываться так называемый технический овердрафт. Никакие штрафные санкции или проценты не взимаются и не начисляются. Платежи и переводы средств при нулевом балансе по дебетовой карте не проводятся».

Дополнительные пояснения

Чаще всего клиенты сталкиваются с техническим овердрафтом в двух случаях: при оплате картой в заграничных поездках в связи с изменением курсов валют и при переводе с карты других банков на карту Сбербанка.

Сбербанк прокомментировал «превращение» дебетовых карт в овердрафтные

В первом случае до момента подтверждения операции может пройти несколько дней, за которые курс может измениться, и с карты спишется более крупная сумма в рублях: «В этом случае просто пополните карту и продолжайте совершать покупки», — поясняют в банке.

Во втором случае расчеты между банками занимают несколько дней и, если снять все переведенные деньги, возможно возникновение технической задолженности до момента фактического осуществления перевода из стороннего банка. «Мы работаем сейчас над устранением этой проблемы», — подвел итог собеседник агентства.

Чем недовольны пользователи

Напомним, что по многочисленным сообщениям пользователей Сбербанка, эта финансовая организация перевела как минимум часть дебетовых карт, находящихся у клиентов, в разряд овердрафтных. То есть по ним, как посчитали клиенты, стал возможным перерасход средств и уход в «минус» — с выплатой за это соответствующих процентов.

На странице банка в соцсети «Вконтакте» клиенты Сбербанка успели оставить многочисленные сообщения, свидетельствующие об изменении статуса их карт. В частности, пользователь Владимир Горячев написал, что его карта «запросто уходит в овердрафт, когда нужно оплатить услуги мобильного банка».

Сема Минеев написал, что «ушла карта дебетовая в минус как ни странно, и процент за овердрафт сняли». Михаил Сибаков отметил, что у него было две карты в статусе дебетовых, но при недавнем посещении личного кабинета он увидел изменение их статуса на «овердрафт».