Техподдержкой ПО Oracle за 1,6 млрд для ВТБ 24 все же займется «Астерос»

Перезапущенная тендерная процедура ВТБ 24 по выбору компании, которая сможет оказать банку техподдержку ПО Oracle, все же определила подрядчиком компанию «Астерос» — ранее отвергнутую.

Техподдержка Oracle для ВТБ 24

Банк ВТБ 24 определился с поставщиком техподдержки ПО Oracle. Начальная максимальная сумма контракта на соответствующем тендере составляла $27,2 млн — свыше 1,57 млрд руб. по курсу Центробанка на сегодняшний день.

Наилучшую цену предложила компания «Астерос» — $26,5 млн (1,53 млрд руб.). Менее интересные для госзаказчика предложения представили компании «Открытые технологии 98» ($26,8 млн), «Инфосистемы джет» ($26,89 млн) и «Техносерв» ($26,93 млн).

Примечательно, что выбор подрядчика состоялся лишь со второй попытки. Ранее заказчик уже проводил аналогичную процедуру, но решил не заключать контракт с единственным на него претендентом, которым также выступил «Астерос»

Комментарии «Астероса»

В «Астеросе» в разговоре с CNews выразили удовлетворение от победы в тендере. Компанию, по ее заверению, связывает с вендором 14-летняя история делового сотрудничества. Сделку класса PULA (PerpetualUserLicenseAgreement) в интеграторе считают высшим пилотажем подобного взаимодействия. «Для того чтобы осуществлять контракты PULA на поставку лицензий Oracle партнер должен соответствовать ряду требований вендора для выполнения всех обязательств по поставке и техподдержке ПО Oracle перед клиентом», — отмечают в компании.

Банк ВТБ 24 определился с поставщиком техподдержки ПО Oracle

Подобные соглашения в «Астеросе» считают весьма выгодными для российских подрядчиков. «Неограниченное пользовательское лицензионное соглашение бессрочно и предполагает годовую оплату в соответствии с предполагаемым объемом использования того или иного софта, — говорят в организации. — Потенциально PULA может также дать клиентам возможность трансформировать расходы на программное обеспечение Oracle с капитальных затрат на операционные, фактически по аналогии с моделью SaaS — ПО как услуга».

«Астерос» считает себя одной из немногих компаний, в портфеле которой несколько крупных сделок на поставку ULA лицензий Oracle в крупный корпоративный и полугосударственный секторы. Среди аналогичных клиентов в интеграторе называют «Мегафон» и «Ростелеком».

Что именно хотел закупить ВТБ 24

Номенклатура поставки завершившегося тендера включала трехлетние процессорные лицензии в редакции Enterprise Edition на СУБД Oracle Database, набор инструментов для автоматической диагностики и мониторинга производительности базы данных Diagnostic Pack, на опции Partitioning, Advanced Compression и Real Application Clusters для СУБД Oracle Database, на набор инструментов для настройки и оптимизации приложений, работающих с базой данных Tuning Pack.

ТакжеотпоставщикаВТБ 24 ждалпроцессорныелицензиинапродукты Golden Gate, WebLogic Suite, Unified Business Process Management Suite, Active Data Guard, SOA Suite for Oracle Middleware ина BI Publisher.

В рамках взятых на себя обязательств по техподдержке софта, подрядчик ВТБ 24 должен был открыть круглосуточную «горячую линию» для консультаций по телефону, факсу или электронной почте по вопросам настройки, базового администрирования оборудования и ПО, диагностики неисправностей и проведения восстановительных работ.

Также исполнителю контракта нужно было обеспечить восстановление работоспособности поддерживаемого ПО, при необходимости организовать визит специалиста сервисного центра на площадку банка для проведения диагностики и ремонтно-восстановительных работ и предоставлять заказчику новые версии обслуживаемого софта.