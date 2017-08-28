Объявлены первые лауреаты премии «Инновация года 2017»

Организаторы конкурса «Инновация года 2017» объявили первых лауреатов премии по направлениям «Промышленность», «Приоритетные направления инновационного развития», «Государство» («Новые технологии в медицине») и «Бизнес для бизнеса». За самые инновационные проекты жюри отметило корпорацию «Иркут», «Электронную торговую площадку ГПБ», «Технологию здоровья» и «Лабораторию Касперского». Экспертный совет продолжит рассматривать проекты до конца сентября 2017 г.

Награда за инновации

Стали известны первые лауреаты премии «Инновация года 2017» в ряде номинаций.

Премия «Инновация года 2017» направлена на привлечение внимания широкой общественности к инновационной деятельности российских предприятий различных секторов экономики.

На протяжении двух месяцев экспертный совет отбирал и изучал проекты, имеющие наиболее высокий инновационный потенциал и способные повысить эффективность российского бизнеса и госструктур. Организатором конкурса выступает издание CNews.

«Внедрение и развитие инноваций в различных отраслях экономики является необходимым условием конкурентоспособности страны на мировом рынке, – отметил Максим Казак, главный редактор CNews. – Цель премии "Инновация года" – получить некий срез инновационного процесса на российских предприятиях и отметить наиболее удачные и перспективные проекты».



Цель Премии «Инновация года 2017» – рассказать об успешном опыте использования инноваций в различных отраслях экономики и госуправления России

Номинация «Промышленность»: Лайнер МС-21

По направлению «Промышленность» премией отмечена научно-производственная корпорация «Иркут» за семейство российских ближне-среднемагистральных самолетов МС-21. Новый пассажирский лайнер МС-21-300 впервые встал на крыло в мае 2017 г. Самолет, рассчитанный на перевозку от 163 до 211 пассажиров, нацелен на самый массовый сегмент рынка, где традиционно конкурируют Boeing-737 MAX и Airbus A320neo.

МС-21-300

По летно-техническим данным и экономичности МС-21 превосходит аналоги. Крыло изготовлено из полимерных композиционных материалов, при этом доля композитов в конструкции – свыше 30% – уникальна для этого класса. Расчетное сокращение прямых операционных расходов при эксплуатации МС-21 составит 12-15% по сравнению с аналогами. Корпорация «Иркут» уже подписала твердые контракты на поставку 175 самолетов МС-21.



Номинация «Приоритетные направления инновационного развития»: Электронная торговая площадка Газпромбанка

За инновационные сервисы и эффективное управление корпоративными затратами награждена премией «Инновация года 2017» ЭТП ГПБ. С помощью комплекса сервисов клиенты Площадки из числа промышленных предприятий экономят до 25% корпоративных затрат. ЭТП ГПБ позволяет индивидуально моделировать бизнес-процессы и имеет наивысший рейтинг безопасности для открытых информационных систем (1Г ФСТЭК РФ и СТО БР ИББС) и не зависит от импортных программных компонентов.

Торги на площадке Газпромбанка

Высокотехнологичная межотраслевая электронная торговая площадка интегрирована с банковскими сервисами Газпромбанка и совместима с основными ERP- и SRM-системами. С 2014 г. ЭТП ГПБ входит в топ-3 электронных площадок, работающих в соответствии с федеральным законодательством о закупках. Объем еженедельных сделок на ЭТБ ГПБ составляет более 20 млрд руб., в торгах участвует 200 городов России и ближнего зарубежья.



Номинация «Государство» («Новые технологии в медицине»): Телемедицинская система «Медкарта 24»

Система персонального удаленного мониторинга показателей здоровья человека «Медкарта 24» разработана АО «Технология здоровья». Веб-платформа объединяет в себе электронную историю болезни, личный медицинский дневник, собственную медицинскую информационную систему (МИС), а также каналы связи и обмена информацией с врачами. Благодаря интеграции с профессиональными медицинскими приборами врач в режиме реального времени получает данные о здоровье пациента: результаты анализов мочи и крови, электрокардиограммы, а также показатели давления и пульса.

Удобство пользования «Медкартой 24»

Потенциально к «Медкарте 24» можно подключить любое диагностическое оборудование, имеющие открытые интерфейсы передачи данных. Также в систему «Медкарта 24» интегрированы трекеры активности, «умные» весы и браслеты, которые призваны помогать поддерживать здоровый образ жизни. Информационная безопасность в «Медкарта24» на надлежащем уровне, что подтверждено сертификатом соответствия ФСТЭК России по требованиям безопасности.



Номинация «Бизнес для бизнеса»: Операционная система KasperskyOS 11-11

«Лаборатория Касперского» удостоена премии «Инновация года 2017» в номинации «Бизнес для бизнеса» за безопасную операционную систему KasperskyOS 11-11, предназначенную для автоматизированных систем управления, сетевого оборудования и устройств интернета вещей.

Российский разработчик Евгений Касперский

Система построена на основе микроядра, разработанного с нуля «Лабораторией Касперского» и фактически состоит из трех продуктов: собственно ОС, отдельного гипервизора для систем виртуализации и отдельной системы для обеспечения безопасности взаимодействия компонентов. Разработка системы была начата в 2002 г., а спустя почти 15 лет «Лаборатория Касперского» объявила о глобальном запуске собственной ОС. Первыми устройствами с установленной KasperskyOS стали маршрутизаторы российского производства Kraftway.

