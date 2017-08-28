Московская биржа станет торговать криптовалютой

На фоне прозвучавших утром из Минфина идей о том, что криптовалюта должна торговаться только на бирже, Московская биржа заявила, что уже работает над организацией необходимых для этого технических средств.

Криптовалюта идет на биржу

Московская биржа работает над созданием инфраструктуры для торгов криптовалютами. Об этом сообщает агентство RNS.

«Биржа вместе с участниками торгов изучает интерес инвесторов к торгам цифровыми активами, — сказал изданию сказал представитель Московской биржи. — При этом мы уже работаем над созданием инфраструктуры для таких торгов, в частности платформы посттрейдингового обслуживания криптоактивов. Параллельно мы ведем диалог с регуляторами для уточнения всех юридических вопросов организации торгов криптоактивами на российском биржевом рынке и обеспечения защиты интересов приобретателей таких активов».

Чем именно можно торговать

По словам собеседника издания, биржа готова организовать торги финансовыми продуктами, на которые существует спрос со стороны участников торгов и их клиентов и которые обеспечивают достаточную юридическую защиту.

Московская биржа хочет заняться криптовалютой

«На биржевой платформе возможна торговля как самими криптовалютами, так и производными на них, а также торговля акциями биржевых фондов на криптовалюты (ETF). С регуляторной и технической точек зрения быстрее и легче реализовать возможность торговли производными на криптовалюту», — подвел итог представитель торговой площадки.

Точка зрения Минфина

Отметим, сегодня стало известно, что Минфин намерен разрешить покупку криптовалют только квалифицированным инвесторам и только на Московской бирже. Данные о продавцах и покупателях будет собирать Росинфомониторинг. Частные лица купить криптовалюту в России не смогут.

По мнению замминистра финансов Алексея Моисеева, сохраняется риск, что криптовалюты представляют собой финансовую пирамиду, поэтому инвестиции в них сопряжены с определенным риском. Этим и вызвано намерение министерства запретить их куплю-продажу «обычными людьми». Проведение сделок через Московскую биржу должно защитить права покупателей и продавцов, пояснил Моисеев.