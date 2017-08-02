После раскола Bitcoin надвое курс «альтернативного биткоина» рванул вверх

Такого результата Bitcoin Cash добился в первый же день торгов, став по этому показателю третьей криптовалютой мира. Стоимость одной единицы нового биткоина составила $662,86

Bitcoin Cash стал третьей криптовалютой мира по уровню капитализации

В первый же день торговли рыночная капитализация новой криптовалюты Bitcoin Cash (BCC) превысила отметку в $10 млрд (на 15:00 по московскому времени показатель остановился на уровне $10,92 млрд) и продолжает расти. Стоимость одной единицы «альтернативного биткоина» к тому же моменту составляла $662,86 (второе место среди всех криптовалют) и также имеет тенденцию к стремительному росту. Аналогичные показатели традиционного биткоина — $44,6 млрд и $2710,12 соответственно.

Накануне рынок криптовалюты пережил «хардфорк» — принудительное разделение Bitcoin на две криптовалюты. Его инициатором стала небольшая группа майнеров, недовольная скоростью транзакций и размером блока.

Менее, чем через сутки после начала существования «альтернативный биткоин» Bitcoin Cash стал третьей в мире криптовалютой по капитализации после собственно биткоина и Etherium, чья совокупная стоимость составляет $20,68 млрд.

Почему появился альтернативный биткоин

Информация о расколе внутри группы майнеров, поддерживающих жизнеспособность криптовалюты, появилась в начале июля 2017 г. Издание Bloomberg сообщило, что неафишируемые споры продолжались на протяжении двух лет. Их причиной стал размер блоков — пакетов биткоинов, которые и составляют блокчейн. Наиболее богатые майнеры (преимущественно — из Китая), владеющие дорогостоящим оборудованием, предложили максимально допустимый параметр увеличить в 8 раз — с 1 МБ до 8 МБ. Это приведет к увеличению скорости транзакций.

Bitcoin Cash поддерживает более быстрое проведение транзакций

Вторая сторона с предложением не согласилась, предложив для разгрузки сети вывести часть операций за ее пределы. Это позволило бы развивать другие биткоин-проекты. Однако предложенные технологии ослабили бы позиции китайских майнеров, вложивших миллионы в свои майнинговые фермы.

На протяжении последних трех недель сохранялась вероятность достижения консенсуса между противоборствующими сторонами. Однако свою роль сыграло отсутствие контролирующего органа, который бы подтолкнул противников к переговорам.

Как это отразилось на владельцах биткоинов

Произошедшее разделение обогатило всех владельцев традиционного биткоина. 1 августа все они, сохранив свои накопления в Bitcoin, получили аналогичные суммы в Bitcoin Cash.

«Это похоже на фондовый сплит. Вы ложитесь спать со 100 биткоинами, а просыпаетесь со 100 биткоинами плюс 100 BCC – новой цифровой валютой», - пояснил глава блокчейн-компании Bloq Джефф Гарзик (Jeff Garzik).

Руководство отдельных электронных платежных систем отказалось признавать произошедшее разделение. Среди них оказались Coinbase, Bitstamp и BitMEX. Представитель последней заявил, что форк фактически позволяет создавать деньги из ничего.