Сбербанк начнет узнавать клиентов по голосу

Сбербанк внедрит идентификацию клиентов по голосу в колл-центре и системе самообслуживания. В проекте используются программные разработки Центра речевых технологий. Тендер на внедрение выиграла компания-интегратор «РТ лабс».

Голосовая идентификация в Сбербанке

У клиентов Сбербанка появится возможность подтвердить свою личность с помощью голоса – банк намерен внедрить у себя ПО для биометрической идентификации. Предполагается, что это разгрузит как сотрудников банка, так и клиентов, которым придется вводить или сообщать меньше своих данных, а также повысит уровень защиты от мошенничества.

Как это работает

В основе системы лежат программные разработки Центра речевых технологий, такие как Voicekey.Platform, Voicekey.Agent, Voicekey.Fraud и Voicekey.IVR. Распознавание голоса может заменить все остальные способы идентификации, если оно используется в системе самообслуживания. В этом случае клиенту нужно будет произнести оговоренную заранее фразу.

Также идентификация по голосу будет применяться при обращении пользователя по телефону в контакт-центр Сбербанка. В этой ситуации она послужит дополнительным способом подтверждения личности, а если голос распознан с высокой степенью достоверности – то и основным. Предусмотрена также возможность создания «черного списка» голосов и сверки с ним.

Подрядчик по проекту

Поставщиком необходимого биометрического ПО является компания «РТ лабс», системный интегратор «Ростелекома». По данным сайта госзакупок, подрядчик был выбран на конкурсной основе в июне 2017 г. Окончательная стоимость подряда составляет p256 млн, из них p236 млн будет уплачено за лицензии на разработки Центра речевых технологий. В дальнейшем с подрядчиком может быть заключен двухлетний контракт на поддержку ПО на сумму p86,7 млн.

Сбербанк введет голосовую идентификацию клиентов

Тендер был объявлен в феврале 2017 г., стартовая цена равнялась p301,4 млн. Помимо «РТ лабс», заявки подали «ДСС лаб», НТЦ «Поиск-ИТ», «Крок», «Дельта телеком», «БСС», «Техносерв АС», «Стэп лоджик» и «Си ти ай».

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Сбербанк – не единственный банк, который намерен ввести биометрическую идентификацию клиентов. В феврале 2017 г. банк ВТБ 24 в свою очередь сообщил о начале тестирования системы распознавания голосов и лиц клиентов. В январе банк ВТБ объявил, что предоставит своим клиентам возможность подтверждать транзакции из мобильного приложения с помощью отпечатка пальца. Такой способ подтверждения пока что не действует ни в одном банке мира. С помощью отпечатка будет формироваться уникальный ключ, который невозможно перехватить, в отличие от SMS-подтверждения, так как он хранится только в памяти устройства.

В мае 2014 г. банк «Тинькофф кредитные системы» сообщил о внедрении технологии по распознаванию голоса в реальном времени на всех рабочих местах своего колл-центра. Система создана на базе решения NICE Real-Time Voice Authentication System компании Nice.