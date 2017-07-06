CNews FORUM 2017: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM в 2017 г. откроется в юбилейный десятый раз.

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2017 примут более 1500 чиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2017 можно уже сейчас.

Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На заседании в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России.





Директор по ИТ Российских железных дорог Евгений Чаркин

После пленарного заседания начнутся шесть тематических секций: «Госсектор», «Банки», «Безопасность», «Розница», «Облачные технологии» и Business Intelligence.

Стали известны первые докладчики CNews FORUM 2017.

Из представителей госкомпаний свое выступление на CNews FORUM подтвердили Евгений Чаркин, директор по ИТ Российских железных дорог и Дмитрий Алтухов, руководитель блока информационных технологий Интер РАО.

Дмитрий Алтухов, руководитель блока информационных технологий Интер РАО

Банковский сектор представит Алгирдас Шакманас, вице-президент и руководитель блока «Цифровой бизнес» Промсвязьбанка.

Кроме того на CNews FORUM выступят Фабрисио Гранжа, директор по ИТ, Х5 Retail Group; Дмитрий Пшиченко, директор департамента разработки и внедрения информационных систем, «Локомотивные технологии»; Алексей Казарцев, советник, представитель России в рабочей группе по финансовым услугам Делового совета БРИКС, Финансово-банковская ассоциация Евро-Азиатского сотрудничества; Юрий Секликов, директор по ИТ сети ювелирных магазинов 585GOLD; Эллиот Гойхман, «Лёгкий Банк» и Спиридонов Александр, менеджер розничных информационных систем, Adidas.

Список докладчиков ежедневно пополняется.

В прошлом году в CNews FORUM приняли участие более 1500 человек — руководителей федеральных и региональных органов власти, российских и зарубежных ИТ-компаний, экспертов. На нем прозвучало более 100 докладов.































1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев принял от лица своего ведомства награду CNews Awards, которая была присуждена залом проекту по внедрению ГИС ЖКХ

В пленарной части CNews FORUM 2016 выступили заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев, директор Департамента развития электронного правительства Минкомсвязи Владимир Авербах, заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Николай Елистратов, заместитель руководителя Федерального казначейства Сергей Гуральников, директор департамента ИТ Минздрава Елена Бойко, директор по ИТ «Российских железных дорог» Евгений Чаркин, вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий «Сколково» Игорь Богачев.

В ходе церемонии CNews AWARDS, состоявшейся на форуме, были награждены выдающиеся российские ИТ-проекты и компании.

Чтобы принять участие в CNews FORUM 2017, заполните, пожалуйста, анкету.