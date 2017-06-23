CNews продлил прием заявок на премию «Инновация года»

Прием заявок на соискание премии «Инновация года 2017» продлен до 30 июня. Экспертный совет рассмотрит проекты и технологии, позволившие существенно повысить эффективность российского бизнеса и госструктур.

По многочисленным просьбам CNews продлил прием заявок на соискание премии «Инновация года 2017» до 30 июня. Оргкомитет рассматривает заявки от разработчиков, поставщиков и заказчиков передовых технологий в 34 номинациях по пяти направлениям. Победители будут объявлены в июле 2017 г. на сайте CNews и сайте премии «Инновация года».

Задача проекта – привлечь широкое внимание к успешному российскому опыту разработки и использования инноваций. Наградой будут отмечены наиболее удачные и перспективные проекты и технологии, уже показавшие свою эффективность в российских предприятиях различных секторов экономики и госструктурах.

«Инновации в России – широко обсуждаемая тема, которая, однако, не так часто доходит до конкретики. Наша задача выявить и рассказать о «прорывных» инновациях в российском бизнесе и госсекторе, – говорит Максим Казак, главный редактор CNews. – Долгое время инновационная активность характеризовала лишь узкий круг крупнейших компаний и отдельных ведомств. Сегодня, в силу новых экономических реалий, внедрение инноваций становится общим вектором развития для страны».

По мнению организаторов конкурса, все еще мало известно о реальном опыте внедрения инноваций в России, недостаточно четко определены границы самого феномена и критерии отнесения к нему – что считать инновационным проектом, услугой, технологией? Однако на пути к инновационной экономике потребность в такого рода информации, терминологической определенности, постоянном освещении инновационной активности передовых компаний и госструктур, очевидно, очень высока, подчеркнули в оргкомитете.

Подробная информация о номинациях, правилах участия в конкурсе и критериях оценки размещена на сайте премии «Инновация года 2017».

