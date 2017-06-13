«Открытие» покупает с огромной премией акции Qiwi на $690 млн

Группа «Открытие» объявила оферту на выкуп акций Qiwi. Группа намерена скупить акции на сумму до $690 млн.

«Открытие» скупает акции Qiwi

Финансовая группа «Открытие» объявила тендер на покупку акций платежной системы Qiwi. Группа готова покупать акции класса «B» либо выпущенные на них американские депозитарные акции (ADS).

«Открытие» готова выкупить 24,8 млн акций Qiwi по цене $28 за одну акцию. Соответственно, на выкуп всего заявленного объема акций группа «Открытие» готова потратить до $694 млн.

Данная группой «Открытие» цена акций Qiwi представляет 19% премию к рыночной цене акций по сравнению с отметкой в $23,5 за акцию, на которой закрылись торги на американской бирже NASDAQ 9 июня 2017 г. По сравнению же со средней рыночной ценой за последний год ($14,91 за акцию) предложенная группой «Открытие» цена составляет премию в 88%.

Что будет в случае осуществления оферты

Акции Qiwi разделены на два типа. Акции класса «А» обладают 10 голосами на одну ценную бумагу, но их нельзя продавать. Акции класса «B» обладают одним голосом на одну ценную бумагу и могут свободно продаваться.

На нынешний момент группа «Открытие» владеет 3,9 млн акций класса «B», что составляет 8,8% от общего числа акций Qiwi и 2% от общего числа голосов. Чтобы оферта состоялась, ее должны принять владельцы как минимум 20,3 млн акций Qiwi.

Группа «Открытие» намерена скупить акции на сумму до $690 млн с премией до 88% к среднегодовой цене

В этом случае у группы «Открытие» будет 24,2 млн акций Qiwi класса «B» - 40% от общего числа акций и 12% от общего числа голосов. Если же оферта пройдет в полном объеме, то группа «Открытие» будет владеть 28,7 млн акций Qiwi класса «B» - 47% от общего числа акций и 14% от общего числа голосов.

Переговоры с контролирующим акционером Qiwi

Контролирующим акционером Qiwi является ее гендиректор Сергей Солонин: через офшор Saldivar Investments ему принадлежит 11,9 млн акций класса «A» - это 20% от общего числа акций и 59% от общего числа голосов. В сообщении группы «Открытие» говорится, что группа ведет переговоры по покупке акций в том числе и с Солониным, но никаких договоренностей на этот счет пока нет.

Акциями класса «A» также владеют председатель совета директоров Qiwi Борис Ким и японская группа Mitsui & Co. У Кима через офшор E1 есть 1,9 млн аций класса «А» - 9,6% от общего числа голосов, у Mitsui - 1,7 млн акций класса «А» (8,6% от общего числа голосов).

Перспективы финтех-сектора

Гендиректор группы «Открытие» Алексей Карахан отмечает, что сервисы с добавленной стоимостью являются приоритетным направлением для группы. В особенности речь идет о секторе финтех (высокотехнологические финансовые услуги): за последние годы «Открытие» совершило успешные инвестиции в проекты «Точка», «Рокетбанк» и «Открытие Факторинг».

Также группа запустила инновационный сервис дистанционной ипотеки, позволяющий искать недвижимость в режиме онлайн с помощью VR-технологий и поддерживающий распознание голоса и лица. С целью дальнейших инвестиций в финтех-сектор и создание базиса для компаний группы в этой сфере «Открытие» и решило приобрести дополнительные акции Qiwi, говорит Карахан.

«Целью является повышение капитализации банка «Финансовая Корпорация Открытие» (входит в группу «Открытие»), поскольку фондовый рынок хотел бы видеть цифровую стратегию банков и конкретные шаги по поиску своего места в цифровой экономике, - полагает аналитик Finam Global Леонид Делицын. - Над традиционным банковским бизнесом нависает угроза со стороны новых финансовых технологий, за которыми стоят новые игроки - крупнейшие ИТ-компании и телекомы, а также тысячи стартапов. Приобретение зрелым банковским бизнесом контроля над глобальным оператором электронных платежей - это стратегический шаг, который понравится акционерам».

Напомним, группа «Открытие» стала ационером Qiwi в 2015 г. Тогда группа продала Qiwi платежные системы «Рапида» и Contact, получив взамен 5,59 млн акций класса «B» (9,3% от общего числа акций Qiwi на момент заключения сделки).

В феврале 2017 г. группа «Открытие» продала 1,9 млн акций Qiwi (2,9% от общего числа акций) в ходе внебиржевой сделки репо . Сделка предполагала, что «Открытие» выкупит данный пакет обратно - это случилось в мае.