Ветеран Сбербанка возглавил его ИТ-«дочку»

Новым главой «Сбертеха» стал ветеран Сбербанка и его главный архитектор ИТ Андрей Хлызов. Смещаемая им Алиса Мельникова полностью расстается с организацией.

Новый глава «Сбертеха»

В дочернем ИТ-предприятии Сбербанка — «Сбербанк-технологии» («Сбертех») — сменился гендиректор. Вместо Алисы Мельниковой, занимавшей этот пост с лета 2013 г., руководителем организации назначен ветеран банка — Андрей Хлызов, который до этого момента работал в Сбербанке в статусе старшего вице-президента и главного архитектора ИТ. В пресс-службе банка рассказали CNews, что эти должности за ним сейчас сохранятся.

Также в пресс-службе отметили, что Алиса Мельникова приняла решение продолжить свою карьеру вне группы Сбербанка. Есть ли уже у топ-менеджера конкретные планы по дальнейшему трудоустройству, собеседники CNews не сообщили.

Назначение Хлызова президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф охарактеризовал как усиление руководства технологической «дочки» банка. «Одна из наиболее важных задач, стоящая перед нами на ближайшее время, — завершение создания новой технологической платформы, которая станет основой экосистемы группы Сбербанк», — прокомментировал Греф перестановку кадров.

Трудовая биография Хлызова

Андрей Хлызов родился в 1960 г. в Челябинске. Окончил Московский физико-технический институт (МФТИ) и Краснознаменную академию химической защиты им. Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко.В 2003 г. он окончил с красным дипломом Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности «бизнес-аналитик». Андрей Хлызов также является сертифицированным директором проектов (IPMA Level «A»).

Андрей Хлызов возглавил «Сбертех»

В пресс-службе заверяют, что Хлызов работает в Сбербанке уже 20 лет, начав свой карьерный путь с позиции начальника отдела внедрения. Под его руководством были реализованы и внедрены банковские ИТ-программы: «Надежность», «Централизация автоматизированных систем в территориальных банках Сбербанка», «Централизация 2.0».

Несколько фактов о «Сбертехе» и его руководстве

«Сбербанк-технологии» были созданы под руководством Дениса Калинина в ноябре 2011 г. Первоначально в компанию были переведены около 400 человек из Сбербанка. В течение 2012 г. «Сбертех» набрал еще около 2000 человек, открыв офисы в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Минске и ряде других городов.

«Сбертех» традиционно ведет свою деятельность исключительно в интресах «Сбербанка» — не выполняя сторонних заказов. В 2017 г. сумма основного контракта банка с его технологической «дочкой» составила 29,7 млрд руб.

Денис Калинин пришел в Сбербанк в июне 2011 г. из компании IBSDataFort, в которой также работал генеральным директором. До этого на протяжении нескольких лет он возглавлял Rambler.

Алиса Мельникова до прихода в «Сбертех» с 2001 по 2005 гг. работала управляющим директором российского представительства американского разработчика ПО EGARTechnology, в 2005 г. перешла в ISG, где руководила управлением по работе с финансовыми организациями, а в 2010 — в «Ай-теко», на пост директора департамента финансовых технологий.