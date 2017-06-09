В России коллапс расчетов по банковским картам. Пострадали клиенты Сбербанка и других крупнейших банков

Сбой в работе Сбербанка, произошедший ближе к вечеру 9 июня, блокировал платежи и обработку банковских карт ряда крупных банков страны, включая сам Сбербанк.

Банковский коллапс федеральных масштабов

Ближе к вечеру 9 июня 2017 г. около 17:00 по московскому времени, в России произошел масштабный сбой работы платежных терминалов. Платежи перестали проходить через терминалы Сбербанка и ВТБ. По информации CNews, сбой платежных систем, начавшийся вечером 9 июня, затронул различные регионы России от Москвы до Приморья.

Колл-центр банка подтверждает, что сложности наблюдаются с работой карт во всех каналах обслуживания Сбербанка.

Не работают как POS-терминалы Сбербанка, так и личный кабинет на сайте банка, и его банкоматы. По всем операциям, в которых участвует банк, идут отказы в проведении операций.

Автоответчик колл-центра Газпромбанка информирует о «возможных затруднениях на стороне Сбербанка при проведении операций по пластиковым картам в устройствах данного банка».

Сотрудник колл-центра Альфа-банка также заявил, что временно не проходят платежи по картам, поскольку на стороне Сбербанка проблема со списаниями.

По словам сотрудника колл-центра Сбербанка, в настоящее время также недоступны операции через сторонние банки. Как пояснил РБК оператор колл-центра Сбербанка, это «связано с инцидентом». Каким именно, банк уточнить не смог. Время, которое потребуется на устранение сбоя, также пока не известно. «Если есть возможность, рассчитайтесь наличными», — заявил РБК собеседник в колл-центре Сбербанка.

Во всех каналах обслуживания Сбербанка сложности с работой карт

Сотрудники колл-центров Райффазенбанка, Юникредитбанка, «Открытия» и Промсвязьбанка подтверждают, что у клиентов могут возникнуть сложности при попытке расплатиться банковскими картами, эмитированными этими банками.

Ближе к вечеру начались затруднения в работе колл-центров крупнейших банков, время ожидания клиентов в некоторых случаях превышает 10 минут, растет число жалоб на работу колл-центров, вызванное длительным ожиданием ответа оператора.

В ВТБ опровергли появившуюся ранее информацию о проблемах с работой POS-терминалов и обслуживанием карт. «Никаких проблем, как в работе POS-терминалов, так и с обслуживанием карт банков группы ВТБ, нет и не было. Все системы работают в штатном режиме», — отметил представитель банка.

Отсутствие проблем в обслуживании банковских карт также отметили в банке «Тинькофф».

Возможная причина сбоя

Интересно, что сбой платежей крупнейших банков совпал по времени с массовыми спонтанными блокировками в России «добросовестных» интернет-ресурсов.

Массовые блокировки «незапрещенных» сайтов в Рунете начались в первые дни июня 2017 г. За это время отмечались проблемы с доступом к серверам мессенджера Telegram, к сервисам Facebook, Instagram, CNews, mc.yandex.ru (счетчику «Яндекса»), code.jquery.com (облачному хранилищу библиотек JavaScript), серверам Wargaming (издатель игры Word of tanks) и др.

Проблема связана с фундаментальной «дырой» в системе блокировки сайтов, созданной Роскомнадзором. Неизвестные злоумышленники приписывают к имеющимся у них «запрещенным» доменам (заблокированным по указанию Роскомнадзора) IP-адреса «неугодных» добросовестных ресурсов, в результате чего эти ресурсы автоматически подпадают под блокировку.

Причиной отказа платежной банковской инфраструктуры могло стать аналогичное добавление служебных банковских IP к ранее заблокированным доменам.

Дополнение: комментарий Роскомнадзора

После публикации этого материала пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский ответил на вопрос CNews о возможной причастности ведомства к банковскому сбою.

«Роскомнадзор находится в постоянном контакте с соответствующими техническими службами и службами безопасности крупнейших банков. И информация об атаках на платежные системы не подтверждается», - заявил он.