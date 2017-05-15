Опубликован рейтинг «CNews100 крупнейших ИТ-компаний России». Рынок выходит из кризиса

Выручка участников рейтинга CNews100 по итогам 2016 г. увеличилась на 15,5% в рублях и на 4,7% в долларах. Российская ИТ-отрасль, находившаяся в стагнации с 2012 г. и показавшая первые признаки оздоровления в 2015 г., похоже, начинает медленно выходить из кризиса.

Выручка CNews100 растет быстрее рынка

Совокупная выручка участников ежегодного рейтинга CNews100 по результатам 2016 г. составила ₽1179 млрд. По сравнению 2015 г. она увеличилась на 15,5%. Таким образом, российская ИТ-отрасль, находившаяся в стагнации с 2012 г. и показавшая первые признаки оздоровления в 2015 г., похоже, начинает медленно выходить из кризиса.

Отрадно, что в 2016 г. возобновился рост совокупной выручки CNews100 и в долларах – показатель увеличился на 4,7% по сравнению с 2015 г. После прошлогоднего падения более чем на 31% этот результат выглядит более чем вдохновляющим.

Выручка CNews100 в 2002-2016 гг., ₽млрд

Источник: CNews Analytics, 2017

58% совокупной выручки CNews100 формируют 10 крупнейших компаний рейтинга – НКК, «Ланит», Epam, Softline, «Техносерв» и другие. На долю топ-20 приходится 77,9% совокупной выручки.

Динамика совокупной выручки CNews100

Источник: CNews Analytics, 2017

Вертикальные и горизонтальные рынки

Около 40% выручки участникам CNews100 принесло оказание ИТ-услуг. Поставки аппаратной техники, в том числе и в рамках реализации проектов, сформировали около 20% выручки. Примерно столько же – около 21% – принесла разработка ПО, еще около 14% – продажа готовых программных продуктов. Доля в доходах российских ИТ-компаний производства аппаратной техники по-прежнему невысока – около 3%.

CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2016

№ 2016 № 2015 Название компании Город (расположение центрального офиса) Сфера деятельности Совокупная выручка компании в 2016 г., c НДС, ₽тыс. Совокупная выручка компании в 2015 г., c НДС, ₽тыс. Рост выручки 2016/2015 Штатная численность сотрудников в компании на 31,12.2016 Штатная численность сотрудников компании на 31,12.2015 Рост числа сотрудников компании 2016/2015 1 1 НКК Москва Группа компаний 163 958 372 140 914 904 16,4% 3 861 3 804 1,5% 2 2 Ланит Москва Группа компаний 114 514 106 102 794 267 11,4% 6 426 6 197 3,7% 3 – Epam* Ньютаун (США) Разработка ПО 77 612 831 55 451 004 40% 19 670 16 078 22,3% 4 5 Softline Москва ИТ-услуги 57 291 368 47 533 036 20,5% 3 700 3 600 2,8% 5 4 Техносерв Москва ИТ-услуги 52 442 285 51 786 182 1,3% 2 725 2 735 -0,4% 6 3 Газпром Автоматизация*** Москва ИТ-услуги 50 756 310 60 361 067 -15,9% 4 905 4 727 3,8% 7 7 Luxoft * Цуг (Швейцария) Разработка ПО 50 215 140 45 050 606 11,5% 12 000 10 500 14,3% 8 6 Лаборатория Касперского* Москва Разработка ПО 43 083 600 37 548 540 14,7% 3 648 3 273 11,5% 9 8 1С** Москва Разработка ПО 37 300 000 35 600 000 4,8% н/д н/д н/д 10 9 ITG (Inline Technologies Group)(3) Москва ИТ-услуги 36 484 000 35 537 000 2,7% 2 425 2 533 -4,3%

Источник: CNews Analytics, 2017 Просмотреть полностью

Анализ суммарной выручки CNews100 в отраслевом разрезе показывает, что в 2016 г. около четверти заказов его участники получили от государственного сектора. На деле этот показатель еще выше потому, что многие ИТ-компании не включают в него проекты, реализованные в сфере здравоохранения и образования, несмотря на то, что их заказчиками являются преимущественно государственные школы, вузы и лечебные учреждения. Еще 21% принесли ИТ-компаниям финансовые организации (банки, страховые и инвестиционные компании). Третья по популярности отрасль – телеком, на долю которой пришлось 12% заработанных средств.

Также в рамках обзора «Рынок ИТ: итоги 2016» подготовлены рейтинги «CNewsFast: Самые быстрорастущие ИТ-компании 2016», «Самые эффективные компании CNews100 2016» и «Крупнейшие ИТ-разработчики России 2016».