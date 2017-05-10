ИТ-система ВТБ 24 за $33 млн окупилась в 10 раз

Созданное за три года корпоративное хранилище данных ВТБ 24 позволило банку за счет оптимизации работы с клиентами дополнительно получить миллиардные прибыли.

Хранилище данных принесло прибыль

Детальный анализ поведения клиентов ВТБ 24 с использованием корпоративного хранилища данных (КХД) позволил банку по итогам 2016 г. увеличить чистую процентную маржу кредитных операций на 16% и заработать p19 млрд чистого процентного дохода. Об этом сообщила пресс-служба организации. Представители банка на момент публикации этого материала не ответили на вопрос CNews, были ли указанные p19 млрд получены только за счет 16-процентного прироста маржи, или это заработок на всей марже целиком (исходное ее значение плюс прирост).

В ВТБ 24 заверяют, что общие затраты на «железо», софт, интеграцию и обслуживание КХД составили около $33 млн и эти средства уже окупилась в 10 раз.

Напомним, о завершении в ВТБ 24 (входит в финансовую группу ВТБ и специализируемся на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса) трехлетнего проекта по созданию КХД CNews стало известно в сентябре 2015 г. Системным интегратором в проекте выступила компания GlowByte Consulting, выбранная банком в 2012 г. на конкурсной основе.

ВТБ 24 начал зарабатывать на своем корпоративном хранилище данных

В 2012 г. в соответствии с действовавшим на тот момент законодательством банк не был обязан раскрывать информацию о своих тендерах, поэтому обнаружить на сайте госзакупок финансовые данные о базовом контракте ВТБ 24 с GlowByte Consulting по созданию КХД редакции не удалось. В то же время в публичном доступе есть информация о том, что доработка ПО для КХД в 2015 г. обошлась банку в p800 млн. Контракт со сроком исполнения до 31 декабря 2017 г. был заключен ВТБ 24 с GlowByte Consulting как с единственно возможным поставщиком. С этим же интегратором банк в апреле 2017 г. безальтернативно подписал договор на p200 млн на доработку КХД и оказание консультационных услуг в отношении ее развития. Кроме того GlowByte Consulting достались контракты на сопровождение и техподдержку КХД: в 2015 г. — на p22,4 млн, в 2016 г. — на p31,3 млн.

Как работает система

На момент создания системы в 2015 г. объем данных в КХД составил более 130 ТБ, а его архитектура, как утверждалось, допускала масштабирование еще на сотни терабайт. Ежемесячно отчетностью, создаваемой на новом хранилище, уже тогда пользовалось более 10 тыс. сотрудников банка. Из них около 700 работали с хранилищем непосредственно, а среднее количество активных пользователей в день составлялоболее 300 человек. На основании этой статистики интегратор склонен был называть проект одним из крупнейших не только в России, но и в финансовом секторе Европы.



В ВТБ 24 заверяют, что корпоративное хранилище данных позволяет банку детально анализировать клиентское поведение. Получаемые из КХД данные дают возможность формировать индивидуальную процентную ставку для клиента, основанную на оценке риска по кредитному продукту: лучшую ставку и большую сумму именно для тех заемщиков, которые способны погасить кредит.

«Менее рискованным заемщикам предлагаются продукты с пониженными ставками, и наоборот. Банку удалось снизить потери при кредитовании более рискованных клиентов и увеличить доходность по этой категории», — комментирует член правления ВТБ 24 Александр Соколов.

Обработав большой массив данных, ВТБ 24 удалось детально сегментировать клиентов и расширить количество анализируемых девять групп до 63: к каждому сегменту заемщиков были добавлены еще семь так называемых профилей риска. Специалисты банка отмечают несколько тенденций. Например, если хотя бы однажды клиент не платил по кредиту дольше 90 дней, то с вероятностью в 70% это повторится.

Ежедневно через хранилище данных проходит более 40 тыс. заявок. Сейчас в КХД находится около 60% всей имеющейся в ИТ-системах ВТБ 24 информации о заемщиках.

ПО для хранилища

В момент завершения проекта по созданию КХД в банке при обсуждении темы задействованного ПО акцентировали внимание лишь на технологиях компании Teradata, в частности Enterprise DWH Platform.

Из технической документации на развитие системы можно заключить, что в ней также используются решения SAS, Teradata, Oracle, SAP, IBM, Microsoft, Bonus Engine, Cloudera, Hortonworks, QlikView, Informatica, EVAM, «лицензии на которое уже приобретены заказчиком у вендора».