Путин перевел бюджетников на карты «Мир»

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, Текст: Валерия Шмырова

Президент России подписал закон, по которому выплата пенсий, стипендий и зарплат госслужащих будет осуществляться на карты «Мир». С 1 июля 2017 г. такие карты будут автоматически выдаваться гражданам, которые начинают получать деньги из бюджета. Те, кто уже получает выплаты на другие карты, должны обзавестись картой «Мир» до 1 июля 2018 г., пенсионеры – до 1 июля 2020 г.


Путин перевел бюджетников на «Мир»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обязательном использовании национальных платежных систем при выплате бюджетных средств физическим лицам. К таким выплатам относятся зарплаты государственных и муниципальных служащих, стипендии и пенсии. Закон распространяется на выплаты как из самого бюджета, так и из госфондов. Для проведения расчетов с бюджетниками банки будут использовать национальную платежную систему «Мир».

Одобренный сейчас законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2016 г. несколькими депутатами во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Новые правила не касаются выплат, связанных с вычетами по налогам на доходы физических лиц. Они также не распространяются на нерегулярные выплаты. Список случаев, когда использование карты «Мир» обязательно, может быть расширен правительством и ЦБ.

Использование карт «Мир»

Те граждане, которые откроют счет для получения бюджетных выплат 1 июля 2017 г. или позднее, получат карту «Мир» автоматически. Изначально планировалось ввести эту практику с 1 января 2018 г., однако впоследствии сроки были сдвинуты. Те граждане, у которых уже есть счет для бюджетных выплат, должны обзавестись картой «Мир» до 1 июля 2018 г. Пенсионеры могут сделать это до 1 июля 2020 г. Кроме того, для пенсионеров предусмотрено бесплатное обслуживание карт. Причитающиеся им бюджетные деньги граждане смогут получить и без карты – наличными или на «бескарточный» банковский счет.

Путин обязал банки использовать «Мир» для выплат бюджетникам

Банки должны позаботиться о том, чтобы с 1 июля 2017 г. их банкоматы и прочие устройства смогли принимать карты «Мир». Комиссия за обработку карты должна быть не больше, чем при использовании других платежных систем. Кроме того, все компании-продавцы с годовой выручкой более p40 млн обязаны начать принимать карты «Мир» с 1 октября 2017 г. Отдельные банки работают с этой системой уже достаточно давно. В частности, в сентябре 2016 г. о завершении работ по интеграции с национальной платежной системой и начале обслуживания карт «Мир» в банкоматах и торгово-сервисной сети сообщил Сбербанк.

Помимо прочего, подписанный президентом закон изменил состав участников национальной платежной системы – теперь к таковым причисляются иностранные банки, в том числе центральные, а также международные финансовые организации. В будущем в этот список планируется добавить Внешэкономбанк. Эти меры должны способствовать расширению зоны обслуживания карт «Мир», а также сделать возможным их выпуск за границей.

Национальная платежная система

Подписанный Путиным закон вносит изменения в правила работы «Национальной системы платежных карт». Новые правила гласят, что 50% уставного капитала системы плюс 1 голосующая акция должны принадлежать Банку России. Кроме того, компания-оператор национальной платежной системы не может продавать более 5% своих акций в одни руки. Раньше этот максимум составлял 10%.

По новому закону компания-оператор должна извещать Банк России об изменениях тарифов за 30 дней до их вступления в силу. Раньше этот срок составлял 120 дней. Вместе с уведомлением должно быть подано обоснование изменений.

Что такое карты «Мир»

Отечественная платежная система «Мир» является российским аналогом таких систем как Visa, Mastercard и пр. Авторы проекта изначально задумывали карту «Мир» не как сугубо российскую, а как универсальную, поэтому в ней реализована совместимость со всеми технологическими стандартами, которые позволяют банкоматам считывать карточки различных платежных систем по всему миру.

Первая эмиссия карт для работы в платежной системе «Мир» произошла в декабре 2015 г. Оператором «Мира» выступает акционерное общество «Национальная система платежных карт» (НСПК), созданное в июле 2014 г. на волне введенных против России санкций. Структура была призвана обеспечить технологическую независимость банковской системы страны.

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