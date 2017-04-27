Модульбанк выпустил терминал для работы Alipay в России

Модульбанк предлагает российским магазинам платежный терминал, который позволит приезжим из Китая оплачивать покупки через систему Alipay. Это единственный в России аппарат, который работает с Alipay, однако россияне использовать систему не смогут. Проект должен увеличить продажи товаров китайским туристам, которых в России бывает порядка 1,5 млн в год.

Партнерство Alipay и Модульбанка

Модульбанк выпустил устройство, с помощью которого российские магазины смогут принимать от покупателей оплату по платежной системе Alipay. Однако пользоваться этой услугой смогут только лица, приехавшие из Китая – например, туристы. До конца 2017 г. Модульбанк рассчитывает продать 3-5 тыс. устройств, работающих с Alipay. На июнь 2017 г. назначен выпуск приложения Alipay для собственных устройств клиентов.

До этого через Alipay в России проходили платежи на «AliExpress Молл», разделе торговой онлайн-площадки AliExpress. Сама система Alipay, созданная компанией Alibaba, очень популярна в Китае. Это обеспечивает ей в день больше транзакций, чем проводится в сумме по Visa и Mastercard, сообщает Модульбанк. В 2016 г. через Alipay были проведены расчеты на общую сумму $1,7 трлн, сообщает РБК. Ежедневное количество транзакций в среднем составляет 175 млн. После внедрения аппаратов Модульбанка продажи товаров китайским туристам в России должны значительно вырасти, поскольку китайцы привыкли пользоваться «домашними» сервисами за рубежом.

Как пояснил CNews Антон Пантелеев, представитель PR-отдела AliExpress Russia, Модульбанк – это пока единственный российский банк, с которым заключено подобное партнерство. То есть, других устройств для работы с Alipay в России нет. Однако в будущем компания планирует расширить список как партнерских банков, так и охваченных Alipay торговых точек в России.

География проекта

Пока что система будет доступна только в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке – городах, где, по данным Модульбанка, пребывает больше всего китайских граждан. По словам руководителя проекта Максима Митусова, к внедрению технологии уже готовятся несколько компаний в Москве, которые много работают с китайскими туристами. В основном это гостиницы, хостелы, ювелирные и сувенирные магазины, часовой магазин и сеть «Янтарь России». Большая часть охваченных проектом магазинов сосредоточена в районе Старого Арбата, привлекательном для гостей столицы.

Китайцы смогут расплачиваться в России через Alipay, используя QR-код на смартфоне

Запуск проекта в Санкт-Петербурге и Владивостоке назначен на середину мая. В будущем банк готов запустить систему во всех 60 городах, где есть его офисы. Санкт-Петербург был выбран в том числе потому, что, по данным Модульбанка, в 2017 г. там ожидается 1 млн. китайских туристов. В целом Москва и Санкт-Петербург принимают на себя 80% туристического потока из Китая.

По словам Богдана Задорожного, директора по развитию бизнеса Alipay в России и СНГ, «десятки тысяч торговых точек» в России заинтересованы в том, чтобы увеличить продажи китайским туристам. В среднем за одну туристическую поездку китаец тратит порядка $4 тыс. В 2016 г. в России побывали 1,5 млн туристов из Китая, что делает российский рынок перспективным для Alipay. По данным РБК, в 2016 г. за границей побывали 122 млн китайских туристов. Этот поток усиливается из года в год, что стимулирует распространение Alipay. Сейчас система работает с более чем 100 тыс. иностранных компаний.

Технические особенности

Принимать оплату по Alipay будут так называемые мобильные кассы Модульбанка. Кассовые аппарат сможет работать не только как касса, но и как обычный платежный терминал, поддерживающий Alipay. Процесс будет похож на оплату банковской картой, с той разницей, что вместо карты будет использоваться соответствующее мобильное приложение и уникальный QR-код покупателя. Считав код с экрана смартфона, аппарат направит данные в Китай, откуда в ответ должно поступить разрешение на транзакцию. После этого терминал засвидетельствует покупку бумажным чеком. Деньги должны поступить на счет магазина через несколько дней.

Как пояснил Митусов, за считывание QR-кода отвечает специальное приложение – Модулькасса. Это ПО устанавливается на мобильный платежный терминал, который также поставляется Модульбанком. В состав аппаратного комплекса входят принтер, сканер для считывания QR-кодов, батарея и планшет. Код считывается с помощью камеры, физического контакта для этого не требуется. После выпуска приложения Модульбанка в июне магазины смогут начинать работу с Alipay, не приобретая аппаратуры, а просто скачав это приложение и пройдя регистрацию.

Могут ли платить россияне

Как поясняет Пантелеев, система сможет работать только с картами, выданными китайскими банками, при этом в личном кабинете потребуется ряд подтверждений. То есть, россияне, как и приезжие из других стран, воспользоваться этой услугой не смогут. Система рассчитана именно на китайских туристов, которые привыкли расплачиваться таким образом.

При этом россиянин вполне может зарегистрироваться в Alipay и даже оформить карту китайского банка. Однако в процессе регистрации система верифицирует его паспортные данные и опознает в нем иностранца. После чего россиянин сможет расплачиваться через Alipay, но только в Китае. Сделать это на территории России кассы Модульбанка не помогут. Пока что оплачивать покупки через Alipay у себя дома могут только жители Индии, Кореи и Тайланда.