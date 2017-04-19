ВТБ24 запустил полностью безбумажный офис, сэкономив более 400 миллионов

ВТБ24 внедряет систему, которая позволит сотрудникам банка отказаться от бумаги при работе с клиентами. Посетители будут расписываться не на бумажных документах, а на экране планшета. Дополнительно их личность будет проверяться с помощью отправки кода в SMS. На использование «экранной» подписи нужно предварительное согласие клиента.

ВТБ24 отказался от бумаги

ВТБ24 внедряет новый продукт – систему «Безбумажный офис», которая позволит сотрудникам банка полностью отказаться от бумажных документов при работе с клиентами. Для этого рабочие места менеджеров, где происходит прием посетителей, будут оборудованы планшетами. Клиенты банка смогут ставить подпись прямо на экране такого планшета, а не на бумажном документе.

Проект носит пилотный характер – система тестируется в нескольких отделениях ВТБ24. В дальнейшем банк планирует внедрить ее в 1 тыс. своих отделений. Ожидается, что проект даст возможность экономить до 430 млн руб. в год, при условии полного отказа от бумаги на тех рабочих местах, где сотрудники встречают клиентов и продают им продукты банка. Экономию планируют осуществлять за счет снижения расходов на бумагу, ручки, обслуживание принтеров и картриджи к ним. Также должны снизиться затраты на логистику и восстановление утерянных бумажных документов.

Сколько будет стоить внедрение «Безбумажного офиса» во всех отделениях, банк не уточняет, но отмечает, что проект окупит себя за полгода. В эти расчеты входит не только экономия на печатных материалах, но и предполагаемое повышение продаж. Помимо денег, система должна сэкономить время сотрудников, которое они тратят на печать и заполнение бумажных форм, а также на подпись каждого листа. Разработку и пилотное внедрение «Безбумажного офиса» осуществила компания «Техносерв Консалтинг», потратившая на это около двух месяцев.

Использование планшета

Как рассказали CNews в «Техносерв Консалтинг», во время первого посещения банка клиент должен подписать бумажную форму, в которой выражает свое согласие в дальнейшем ставить подпись «пальцем на экране планшета».

ВТБ24 планирует сэкономить на канцтоварах до 430 млн руб.

Расписавшись на планшете, клиент получает на свой номер телефона SMS с кодом, который он сообщает сотруднику банка. Только тогда подпись на планшете становится действительной. Копии всех подписанных документов будут сохраняться в мобильном приложении клиента или присылаться на его электронную почту.

Планшет действует не только как поле для подписи, но и как средство для осуществления сопутствующих продаж или продаж более дорогих продуктов. Когда менеджер вводит на экране информацию о клиенте, планшет тут же показывает ему подходящие для этого клиента предложения. Например, водителю можно предложить кредитную карту с повышенным процентом возврата средств при осуществлении покупок на заправке. Если клиент часто пользуется услугами авиалиний, ему предложат карту, которая накапливает бесплатные мили, когда он ею расплачивается.

Технические особенности

В ходе пилотного проекта «Безбумажный офис» взаимодействует с Единым Фронтальным Решением на базе Oracle Siebel CRM и с сервисом генерации SMS-сообщений. В ходе масштабного внедрения этот список пополнится системами хранения и отображения электронных документов. Банк также обдумывает возможность подключения биометрических сервисов, которые будут идентифицировать пользователя в начале работы с планшетом. Для пилотного проекта используются планшеты Samsung, но основное внедрение будет проводиться на планшетах Apple.

По словам Вадима Казанцева, директора проектов «Техносерв Консалтинг», внедрение «Безбумажного офиса» требует от банка развитой ИТ-инфраструктуры и высокого уровня автоматизации. Он сообщает, что аналогичные системы используются в Citibank Korea, OCBC Bank и других финансовых учреждениях. «Техносерв Консалтинг» собирается доработать свой продукт до промышленного уровня, с возможностью тиражирования на всю сеть.